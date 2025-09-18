Άλλαξε όψη το Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης στο Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας στο πλαίσιο αξιοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Η νέα σχολική χρονιά στο Γενικό Λύκειο Αμφιλοχίας ξεκίνησε σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, καθώς οι χώροι του σχολείου ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο της αξιοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με την πολύτιμη συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού και ολοκληρώθηκαν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, περιλάμβαναν:

Βάψιμο εσωτερικών χώρων

Ανακαίνιση των WC - Νέο WC προσβάσιμoυ για ΑΜΕΑ

Ράμπες στις δύο εισόδους του σχολείου προσβάσιμες για ΑΜΕΑ και προσθήκη ράμπας στην εσωτερική σκάλα για μεταφορά αναπηρικού αμαξιδίου στις σχολικές αίθουσες

Αναβάθμιση του αύλειου χώρου και της περίφραξης

Νέα διαγράμμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ

Στεγανοποίηση της οροφής της αίθουσας εκδηλώσεων

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου προχώρησαν στη σύνδεση του σχολείου με τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.

Οι εργασίες για αναβάθμιση των σχολικών υποδομών θα συνεχιστούν καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων σχολείων για τους μαθητές μας.

