Άλλαξαν παπούτσια, φόρεσαν τα καινούργια και έφυγαν αφήνοντας τα παλιά χωρίς να πληρώσουν!

Σαφέστατα και πρόκειται για ένα πρωτοφανές συμβάν, το οποίο σημειώθηκε σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον Πύργο, προκαλώντας αίσθηση αλλά και αγανάκτηση στους εργαζομένους και τους πελάτες.

Τι συνέβη; Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, που συχνά απασχολεί και δημιουργεί προβλήματα, μπήκαν στο κατάστημα και με μεθοδικότητα αφαίρεσαν ζευγάρια παπουτσιών από τα ράφια.

Μάλιστα αφού φόρεσαν τα καινούρια, άφησαν στη θέση τους τα παλιά και φθαρμένα υποδήματα που είχαν μαζί τους, αποχωρώντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα!

Μάλιστα το προσωπικό αντιλήφθηκε το περιστατικό εκ των υστέρων, όταν βρήκε τα εγκαταλελειμμένα παπούτσια στο σημείο που έπρεπε να βρίσκονται τα εμπορεύματα.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιου είδους περιστατικά στην περιοχή, γεγονός που έχει αρχίσει να προβληματίζει σοβαρά την τοπική κοινωνία, καθώς δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και δυσφορίας.

Πλέον οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί, ενώ γίνονται συζητήσεις για την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης στα καταστήματα, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

pelop.gr