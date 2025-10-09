Αλλαγή σκυτάλης με Παναιτωλικό πολιτισμό

Στο Emileon ολοκληρώθηκε η αλλαγή σκυτάλης στον Παναιτωλικό με τον Γιάννη Αναστασίου να διαδέχεται τον Γιάννη Πετράκη.

«Είναι μία ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα», είχε τραγουδήσει ο Τόλης Βοσκόπουλος με τον στίχο αυτό να ταίραιξε απόλυτα σε ότι ίσχυσε το πρωί στο Emileon. Στο αθλητικό κέντρο του Παναιτωλικού όπου ουσιαστικά έγινε πράξη η αλλαγή σκυτάλης από τον Γιάννη Πετράκη στον Γιάννη Αναστασίου.

Ο Κρητικός τεχνικός έδωσε το παρών για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αυτής που δημιούργησε μαζί με την διοίκηση της ΠΑΕ για τη φετινή χρονιά στον δρόμο προς την συμπλήρωση των 100 χρόνων του Παναιτωλικού από την ημέρα της ίδρυσής του.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Πετράκης ήταν εμφανώς συγκινημένος. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του στο αντίο του προς τα κοπέλια του. Προς του ποδοσφαιριστές του όπου με άλλους είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του πριν από σχεδόν δύο χρόνια και με άλλους με τελευταίο τον Ανδρέα Μπουχαλάκη από τις 13 του Σεπτέμβρη.

Με όλους όμως όπως φάνηκε δέθηκε και ήταν επόμενο αυτό μέσα σε μία ποδοσφαιρική καθημερινότητα όπου τα έχει όλα. Καλές και κακές στιγμές, εναλλαγή συναισθημάτων με γνώμονα όμως το κοινό καλό όπως το κρίνει και το αποφασίζει πάντα ένας προπονητής. Και στην περίπτωση αυτή ο Γιάννης Πετράκης.

Δεν ήταν λίγες οι φορές, ακόμη και που ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ και άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας ο Μάκης Μπελεβώνης, που τον είχε χαρακτηρίσει ως «δάσκαλο». Και όχι μόνο αυτός. Τα αποτελέσματα όμως του διαδόχου του Γκάμπριελ Σούρερ τον Οκτώβριο του 2023 οδήγησαν στο τέλος της παρουσίας του Πετράκη και στην επιστροφή του προκατόχου του Αργεντινού τεχνικού. Του Γιάννη Αναστασίου.

Αυτό που έχει σημασία όμως από το σημερινό πρωινό στο Emileon είναι άλλο. Ο Παναιτωλικός πολιτισμός που δίδαξε αυτή η ομάδα και την κάνει για μία ακόμη φορά ξεχωριστή. Το πως ο νέος προπονητής, ο Αναστασίου, στην επιστροφή του σε γνώριμα για αυτόν λημέρια, έδωσε τον λόγο στον πρώην, τον Πετράκη, να μιλήσει προς τους ποδοσφαιριστές που μέχρι προ ημερών είχε υπό τις οδηγίες του.

Σε ένα δείγμα επίσης της ποδοσφαιρικής παιδείας που πραγματικά χαρακτηρίζει και τους δύο. Του Γιάννη Πετράκη όπως το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και του Γιάννη Αναστασίου που τυγχάνει αναγνώρισης εντός και εκτός συνόρων με τα όσα έχει πετύχει κυρίως στην ποδοσφαιρική του καριέρα και πλέον και στην προπονητική του.

Η αλλαγή σκυτάλης στο Αγρίνιο έγινε. Ο Αναστασίου διαδέχτηκε τον Πετράκη και πλέον καλείται να οδηγήσει τον Παναιτωλικό στα επιθυμητά αποτελέσματα με αρχή το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League εντός έδρας. Να ξεκινήσει δηλαδή με αντίπαλο την ομάδα που το περασμένο Σάββατο παρακολούθησε στη Τρίπολη να επικρατεί του Άρη με 3-0 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης αλλά και την ομάδα που τον πλήγωσε στο τελευταίο του παιχνίδι που είχε βρεθεί στον πάγκο των «καναρινιών».

Ήταν στις 13 του Μάη του 2023 για την 7η αγωνιστική των playouts του πρωταθλήματος σε ένα αδιάφορο παιχνίδι όπου η ομάδα του Ηρακλείου είχε επικρατήσει με 2-0 στο Αγρίνιο. Πλέον όμως στο ίδιο γήπεδο και πάλι για την 7η αγωνιστική αλλά της κανονικής διάρκειας σε ένα παχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παναιτωλικό ο Αναστασίου θα κληθεί να ξεκινήσει με το δεξί την επιστροφή του και να οδηγήσει το σύνολό του στην πρώτη του φετινή εντός εδρας νίκη του.

Πηγή: monobala.gr