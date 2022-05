Αλλαγές σε ότι αφορά τις πισίνες των ξενοδοχείων και το check in-check out

Μικρές αλλαγές επέρχονται με τροποποίηση των πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Β.4.2. Μέλος του προσωπικού που αποτελεί επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό. | Iσχύουν τα σχετικά πρωτόκολλα – οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ζ.16 Mεταξύ αναχώρησης και άφιξης διαφορετικών πελατών στο ίδιο δωμάτιο, αυτό καθαρίζεται, απολυμαίνεται και αερίζεται επαρκώς και επιμελώς. | Η προηγούμενη διατύπωση: «Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 12.00 π.μ. και check in από τις 13.00 μ.μ.). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.» | Αφαιρέθηκαν οι ώρες check in-check out.

ΙΒ5: Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 2, 5 m2 επιφανείας νερού. | Τίθεται ως προαιρετικό.

ΙΒ.7 Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δύο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 1.5 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση. | Τίθεται ως προαιρετικό.

