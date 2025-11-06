Άλκης Καμπανός: «Θέλουμε ομαδικό ψυχογράφημα σαν κοινωνία» – Συγκλονίζει ο πατέρας του

Συγκλονίζει ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, μιλώντας για τη νέα δολοφονία με οπαδικά κίνητρα.

Ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του Άλκη, αναφέρεται στην πρόσφατη δολοφονία που συνδέεται με οπαδικά κίνητρα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη βία. Τονίζει την ανάγκη να κατανοήσουμε το συλλογικό ψυχογράφημα της κοινωνίας μας και να αναζητήσουμε λύσεις για την αποδοχή και τον σεβασμό.

Επισημαίνει ότι οι επιθέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τους οπαδούς, αλλά πλήττουν ολόκληρη την κοινωνία. Η οικογένεια του Άλκη καλεί όλους να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση της βίας και την προώθηση ενός πιο ειρηνικού και αλληλέγγυου περιβάλλοντος.

Πηγή: dedomeno.gr