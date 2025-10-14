Άλκης Γιαννακάς: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ζεν πρεμιέ του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου - Καταγόταν από την Παραβόλα

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο καθώς πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, με καταγωγή από την Παραβόλα Αγρινίου.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Ο Άλκης Χρήστος Γιαννακάς ήταν Έλληνας ηθοποιός, γνωστός κυρίως από τις συμμετοχές του στις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965). Στα τέλη της δεκαετίας του '80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο. Ζούσε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Ο εκλιπών ηθοποιός έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».