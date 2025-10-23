Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Ανακοπή καρδιάς υπέστη ένας 15χρονος σε γυμναστήριο στον Άλιμο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.2025) σε γυμναστήριο στον Άλιμο. Ένα 15χρονο παιδί την ώρα που ήταν στο γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται στον Άλιμο έπαθε ανακοπή καρδιάς και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Αφού δέχτηκε εκεί τις πρώτες βοήθειες κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια μιας άσκησης έχασε τις αισθήσεις τους με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει και κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

Πηγή: newsit.gr