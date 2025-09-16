Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της - Σε αγγελία στο Facebook η κονσόλα της

Πωλείται για δεύτερη φορά το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, με την κονσόλα εισόδου της να πωλείται σε αγγελία στο Facebook για 1.500 ευρώ.

Η οδός Στησιχόρου, που βρίσκεται στην περιοχή γνωστή μέχρι σήμερα ως «περιοχή των ανακτόρων» – μεταξύ των οδών Ηρώδου Αττικού και Ρηγίλλης – έγινε ιδιαίτερα γνωστή λόγω της εθνικής σταρ Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Στο διαμέρισμα της συγκεκριμένης οδού, η αγαπημένη ηθοποιός έζησε στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βίωσε προσωπικές χαρές και λύπες, και από εκεί αναχώρησε για τελευταία φορά με προορισμό το εξωτερικό, ελπίζοντας να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας της.

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει διάφορες ιστορίες για το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο η Αλίκη είχε διαμορφώσει με γούστο, επιλέγοντας έπιπλα και διακοσμητικά τόσο από τις κορυφαίες μπουτίκ της Αθήνας όσο και από το εξωτερικό.

Το διαμέρισμα αργότερα περιήλθε στην κατοχή μιας Ελληνοαμερικανίδας, η οποία προσέθεσε τη δική της αισθητική στους εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας όμως το βασικό σχέδιο της κατοικίας.

Η γυναίκα «έφυγε» από τη ζωή και το σπίτι περιήλθε εκ νέου στους κληρονόμους. Σήμερα, το ακίνητο διατίθεται και πάλι προς πώληση.

«Πωλείται στα 4 εκ ευρώ»

Ο μεσίτης Μιχάλης Μουσσού μίλησε στο Buongiorno για το ακίνητο.

«Είναι μία κομψή πολυκατοικία, με πολύ ωραία είσοδο. Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά που είναι όλες σε μία βεράντα. Έχει θέα στον Λυκαβηττό. Πωλείται στα 4 εκ. ευρώ, δεν είναι θέμα τιμής, αλλά ψυχής. Υπάρχει ζήτηση σε αυτή την περιοχή. Άλλοι έρχονται να αφουγκραστούν την Αλίκη και κάποιοι πάνε για το σπίτι καθεαυτό και δεν τους ενδιαφέρει. Θέλει προσοχή στο να μην γίνεις ξεναγός του σπιτιού της Αλίκης», ανέφερε.

Σε αγγελία στο Facebook η κονσόλα εισόδου του σπιτιού της Βουγιουκλάκη

Μάλιστα βρέθηκε στο Marketplace στο Facebook η κονσόλα εισόδου του σπιτιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη η οποία σύμφωνα με την αγγελία πωλείτο για 1.500 ευρώ.

Πηγή: megatv.com