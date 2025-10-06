Αλέξης Τσίπρας: Στον Θοδωρή Δρίτσα η έδρα του - Τι σκοπεύει να κάνει

Ο Θοδωρής Δρίτσας, ο πρώτος επιλαχών της έδρας του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτηση του τελευταίου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Δρίτσας ήδη ανήκει στο κόμμα Νέα Αριστερά και εφόσον αποδεχθεί την έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει με έναν βουλευτή λιγότερο, δηλαδή θα αριθμεί 25 και όχι 26 βουλευτές.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο η Νέα Αριστερά θα έχει 12 βουλευτές αντί για 11 και γίνεται πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.

Πηγή: cnn.gr