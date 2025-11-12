Αλέξης Τσίπρας: Στη Δικαιοσύνη ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου του για διαρροή αποσπασμάτων

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, λόγω διαρροής αποσπασμάτων.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, προέβη σε νομικές ενέργειες για «να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «Ιθάκη», τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει και σε νέες νομικές ενέργειες εάν υπάρξουν και νέα δημοσιεύματα που «παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Η ανακοίνωση

Ο εκδοτικός οίκος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi