Αλέξης Τσίπρας: Προανήγγειλε νέο κόμμα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο θέατρο Παλλάς κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του, άνοιξε για πρώτη φορά ξεκάθαρα τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Με αιχμές προς τα σημερινά κόμματα του προοδευτικού χώρου, τα οποία όπως είπε «έχουν κλείσει τον κύκλο τους», προανήγγειλε πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης από τη βάση που θα οδηγήσουν στην «επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης».

Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για «Νέα Μεταπολίτευση», «Αναγέννηση» και «Νέο Πατριωτισμό», ζητώντας από τους πολίτες να οργανωθούν σε κάθε πόλη και χώρο εργασίας, δημιουργώντας πρωτοβουλίες δικαιοσύνης και αλλαγής που θα λειτουργήσουν ως προθάλαμος του νέου εγχειρήματος.

Χωρίς να ανακοινώνει ακόμη επίσημα τον νέο φορέα, προϊδέασε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σύντομα, καθώς οι διεργασίες αυτοοργάνωσης αποτελούν το πρώτο στάδιο πριν από την επίσημη ίδρυση του νέου κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η διέξοδος βρίσκεται στη συμμετοχή των πολιτών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, όταν οι πρωτοβουλίες της βάσης πάρουν τελική μορφή.

Με σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση και το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε σε μια μεγάλη «πολύχρωμη, κινηματική και αποφασισμένη» προοδευτική παράταξη που θα διεκδικήσει εκ νέου την κυβερνητική προοπτική.

Πηγή: todaypress.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi