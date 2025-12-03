Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση του βιβλίου του – Σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ δίνουν το «παρών»

Σε live μετάδοση η παρουσίαση του πολυσυζητημένου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», στο θέατρο «Παλλάς».

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει απόψε, καθώς στο θέατρο «Παλλάς» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάσει (19:00) το πολυσυζητημένο βιβλίο του «Ιθάκη». Ο ίδιος αναμένεται να δώσει το στίγμα της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή κάτι που έχει ήδη προαναγγείλει. Συγκεκριμένα, η ομιλία του θα περιέχει τις πρώτες ρητές ενδείξεις ότι στοχεύει στην πολιτική του επανενεργοποίηση μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα, ενώ αμφίβολο παραμένει εάν θα προχωρήσει απόψε σε επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Οι πόρτες άνοιξαν από τις 18:00, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν τέσσερις επιστήμονες και θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην, αλλά και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Αριστεράς βρίσκονται στην εκδήλωση.

Ξεχωρίζουν οι παρουσίες στην αίθουσα των Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση, Όλγας Γεροβασίλη, Έφης Αχτσιόγλου, Νίκου Παππά, Παναγιώτη Κουρουμπλή, Νάσου Ηλιόπουλου. Μάλιστα, οι δύο αρχηγοί ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είχαν μια ολιγόλεπτη συνομιλία.

Το «παρών» δίνουν και οι Λούκα Κατσέλη, Διονύσης Τεμπονέρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, ο πρώην βουλευτής Χρήστος Μπγιάλας, Γιάννης Σαρακιώτης, Σπύρος Δανέλλης, Δώρα Αυγέρη, Σιμεών Κεδίκογλου, Νίκος Συρμαλένιος, Γιάννης Ραγκούσης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιώργος Ψυχογιός, Βασίλης Τσίρκας, Χρήστος Γιαννούλης, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μπαλάφας, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Μαντζουράνης, Παναγιώτης Παναγιώτου, Αθηνά Λινού, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Σπίρτζης, Νεφελούδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Χρήστος Κυμπιζής, Νατάσα Γκαρά, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Μουζάλας, Διονύσης Καλαματιανός, Στέλιος Παππάς, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Κώστας Ζουράρις, Μαρία Ρεπούση, Κατερίνα Παπακώστα.

Συγκίνηση προκαλεί το άδειο κάθισμα του Αλέκου Φλαμπουράρη με ένα τριαντάφυλλο. Απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου

Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Ο ίδιος αναμένεται να αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο. Θα τονίσει ότι η οικονομία πορεύεται με «παλιές συνταγές» που οδήγησαν στην κρίση, δημιουργώντας «προκλητικό πλούτο σε λίγα χέρια», διευρυμένες ανισότητες, κερδοσκοπικά φαινόμενα και ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του «Ιθάκη», ο κ. Τσίπρας αναμένεται να σημειώσει ότι η συγγραφή του αποτελεί μήνυμα πως «δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης», υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές».

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi