Αλέξης Τσίπρας: Άνδρας ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα για να πάρει πρώτος το βιβλίο

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από σήμερα το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο, φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωση του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά για αυτό.

«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά.

«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στην Αθήνα.

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

«Θέλουμε να δούμε τι λέει ο Τσίπρας»

«Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω, γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη του πρωταγωνιστή ειδικότερα της περιόδου διακυβέρνησης ’15-’19, γύρω από την οποία πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί μία τεράστια μυθολογία», λέει πολίτης που αγόρασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

​Ο αναγνώστης εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη κενού στον πολιτικό χάρτη.

«Και επίσης, το πιο σημαντικό ίσως, τι λέει για το μέλλον της χώρας. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη διεθνή και εγχώρια κατάσταση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι λέει για αυτά ο Αλέξης Τσίπρας» προσέθεσε.

