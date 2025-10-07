Αλέξης Τσίπρας: Αναβρασμός μετά την παραίτησή του - Οι αντιδράσεις πρώην «συντρόφων»

Έντονα πάθη προκάλεσε σε φίλους και εχθρούς ο Αλέξης Τσίπρας με την χθεσινή παραίτησή του, η οποία έφερε σωρεία αντιδράσεων διαφορετικής έντασης σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποδέχθηκαν την ανακοίνωση παραίτησης με έκδηλη ικανοποίηση, με ορισμένα από αυτά, μάλιστα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συμπόρευσης στο ορατό μέλλον.

Ειδικότερα, ο βουλευτής, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, απέδωσε στον κ. Τσίπρα τον τίτλο του «ηγέτη της προοδευτικής παράταξης» και κάλεσε με νόημα τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει στον δρόμο της δημιουργίας «προοδευτικού πόλου».

Αντίστοιχα, ο πρώην Εκπρόσωπος Τύπου, Γιώργος Καραμέρος, μίλησε για «πράξη υπέρβασης» από πλευράς του πρώην πρωθυπουργού και χαιρέτισε την αναφορά του κ. Τσίπρα στην προοπτική ενός ταξιδιού «σε πιο όμορφες θάλασσες».

Με θετικό πνεύμα αντιμετώπισε την απόφαση Τσίπρα και ο Χάρης Μαμουλάκης, λέγοντας: «ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με όρους κοινωνικής ανάγκης και της ανάγκης της χώρας, το βλέπω ως μια θετική εξέλιξη». Κάλεσε, επίσης, τον πρώην πρωθυπουργό «να δράσει συνθετικά και ομογενοποιημένα». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην βουλευτής Χρήστος Σιμορέλης, ο οποίος έκανε λόγο για «σωστή και ηθική πράξη» και παραδέχθηκε ότι θα ήθελε να είχε γίνει νωρίτερα.

Σε σχετικά χαμηλούς τόνους τοποθετήθηκαν, εν τω μεταξύ, οι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούν αυτή τη στιγμή ευθεία ρήξη με τον πρώην πρωθυπουργό.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Φάμελλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον κ. Τσίπρα πολιτικό αντίπαλο, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε ως «σεβαστή» την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας όμως, κάπως αιχμηρά: «όχι σε μεσσίες».

Πυρ ομαδόν από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσαν μετωπική επίθεση κατά του κ. Τσίπρα, αντιμετωπίζοντάς τον ουσιαστικά ως δυνάμει αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος. Την ίδια ώρα πολυάριθμα γαλάζια και πράσινα στελέχη ακολούθησαν την άτυπη κομματική γραμμή για σκληρό ροκ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του επιτέθηκε ευθέως χαρακτηρίζοντας την παραίτησή του «κοινοβουλευτικά αδιάφορη» και σχολιάζοντας: «πάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής δεν έκανε την παραμικρή ομιλία ή παρέμβαση».

Ακόμη οξύτερη ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κατήγγειλε χθες το βράδυ ότι «από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Με καυστική διάθεση, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, δήλωσε ότι ο Τσίπρας «προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς, προεξόφλησε ότι ένα νέο εγχείρημα Τσίπρα «δεν θα έχει καμία τύχη» και θα αποδειχθεί «μια τρύπα στο νερό».

Σε διαφορετικό πνεύμα, όμως, ο Χάρης Καστανίδης απέφυγε τις αιχμές, παρατηρώντας πως η κίνηση Τσίπρα «συνδέεται με την επιθυμία του να κινηθεί ελεύθερα, χωρίς τη δέσμευση κομματικής ιδιότητας».

Η παραίτηση Τσίπρα αποτέλεσε, πάντως, αφορμή και για μια νέα σφοδρή επίθεση στο πρόσωπό του από τον Αλέκο Αλαβάνο. «Άνθρωποι τέτοιοι θα έπρεπε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκαναν σε βάρος της Ελλάδας», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιο ακραίες διαμάχες προκαλούνται συχνά μεταξύ παλαιών «συντρόφων».

Πηγή: cnn.gr