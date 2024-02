Συνεχίζεται το θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι καθώς το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε και φέρεται να έχει σημάδια από χρήση βίας και μώλωπες.

Μέχρι χθες, Σάββατο (18/2/24) δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, πού βρίσκεται η σορός του. Ούτε οι δικοί του άνθρωποι δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν. Το μεσημέρι της Κυριακής, η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe, δημοσίευσε δηλώσεις ενός μέλους πληρώματος ασθενοφόρου για τη σορό του Ναβάλνι που φαίνεται πως τελικά εντοπίστηκε και βρίσκεται στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλης Σάλεκχαρντ υπό αστυνομική φύλαξη.

A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.

: https://t.co/MmwmqwjHmr pic.twitter.com/IX7xkIoent

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 18, 2024