Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του

Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος που είχαν για ηλεκτροδότηση μέσα στο σπίτι τους το οποίο ανακαίνιζαν, ο θάνατος ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του, το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Ο άνδρας ηλικίας 58 χρόνων καταγόταν από την Κομοτηνή και η 55χρονη σύζυγος του από την Αλεξανδρούπολη. Ήρθαν πριν λίγες ημέρες από την Γερμανία όπου ζούσαν και εργάζονταν, όπως και τα τρία παιδιά τους, αφού βρισκόταν σε διαδικασία επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης στο σπίτι τους στην οδό Άρδα, στην περιοχή της οδού Άβαντος. Γι’ αυτό και όπως είπαν στους αστυνομικούς οι γείτονες, έκαναν ανακαίνιση του σπιτιού. Χρησιμοποιούσαν την γεννήτρια υγραερίου για παραγωγή ρεύμαυος και ξυλόσομπα για θέρμανση.

Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα και τα παιδιά τους από την Γερμανία που τους αναζήτησαν χθες, ανησύχησαν έντονα και έψαχναν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως είπαν κάποιοι γείτονες, ούτε οι ίδιοι τους είχαν δει τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς λόγω του κρύου το σπίτι ήταν κλειστό και η διαρροή υγραερίου επέφερε τον θάνατο πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Πότε ακριβώς πέθαναν καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τα αποτελέσματα ρης νεκροψίας-νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ενημερώθηκαν τα παιδιά τους ώστε να έρθουν από την Γερμανία.

Οι αστυνομικοί που μαζί με τους πυροσβέστες οι οποίοι επίσης κλήθηκαν, τους βρήκαν νεκρούς και αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια.

