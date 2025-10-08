Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και το φορείο με την ασθενή έπεσε στον δρόμο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν η πόρτα ενός ιδιωτικού ασθενοφόρου που πραγματοποιούσε διακομιδή, άνοιξε με αποτέλεσμα το φορείο με την ασθενή να βρεθεί στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το ιδιωτικό ασθενοφόρο που έχει σύμβαση με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για διακομιδές, μετέφερε νωρίτερα σήμερα (8/10) μια ασθενή από το νοσηλευτικό ίδρυμα στο σπίτι της.

Ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, και το ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας ήταν σταματημένο σε φανάρι, την στιγμή που ξεκίνησε, η πόρτα άνοιξε, και το φορείο με την ασθενή βρέθηκε στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς η ίδια να τραυματιστεί.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου ειδοποίησε το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για το συμβάν, με αποτέλεσμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει την ασθενή, και να την μεταφέρει με ασφάλεια σπίτι της.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διευκρινισθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.