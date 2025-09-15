Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δέχτηκε μήνυση από ιερείς μετά το viral βίντεο με τον ιερέα σε παράσταση του

Μήνυση κατά του κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα υπέβαλαν δύο ιερείς, εκπρόσωποι του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», με αφορμή σκηνή που διαδραματίστηκε σε stand-up παράσταση του καλλιτέχνη στην πόλη της Στυλίδας.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις



Η αντίδραση των κληρικών προκλήθηκε από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν άνδρα ντυμένο ιερέα να εμφανίζεται ξαφνικά στη σκηνή, την ώρα που ο κωμικός απευθύνεται στο κοινό.

Σύμφωνα με το βίντεο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εμφανώς αιφνιδιασμένος από την παρουσία του ιερέα, έκανε τον σταυρό του, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;»

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Χριστιανικού Σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», το οποίο μέσω των δύο ιερέων που έχουν νομική εκπροσώπηση, υπέβαλε μήνυση κατά του καλλιτέχνη για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος και ασέβεια προς τον κλήρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από την πλευρά του Αλέξανδρου Τσουβέλα για το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μητρόπολη Φθιώτιδος έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ιερέας που εμφανίστηκε στη σκηνή δεν ανήκει στο δυναμικό της και δεν πρόκειται για κληρικό της Εκκλησίας της Ελλάδος που υπηρετεί στην περιοχή.

ethnos.gr

Η ατάκα προκάλεσε εκρηκτικά γέλια από το κοινό, ενώ καθώς ο ιερέας αποχωρούσε από τη σκηνή, ο κωμικός συνόδευσε την έξοδό του με τη μελωδία από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ».