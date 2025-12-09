Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος: «Γιατί παραιτήθηκα από την επιτροπή τουριστικής προβολής Μεσολογγίου»

Ο Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος εξηγεί τους λόγους παραίτησής του από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Μεσολογγίου, επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγική, διαφάνεια και ουσιαστική λειτουργία προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου.

Η παραίτηση του Αλέξανδρου Παναγιωτόπουλου από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, παρότι είχε κατατεθεί ήδη από τον Μάιο του 2025 με αίτημα να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λόγους διαφάνειας, έγινε μόλις χθες αποδεκτή ως θέμα προ ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, η επιστολή δεν διαβάστηκε δημόσια, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απευθυνθεί μέσω ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τους λόγους της αποχώρησής του.

Σε σχετική ανάρτηση του κ. Παναγιωτόπουλου αναφέρεται:

Γιατί παραιτήθηκα από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Σημείωση: Η επιστολή είχε κατατεθεί από τον Μάιο του 2025 και είχα ζητήσει να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λόγους διαφάνειας, ώστε να γνωρίζουν όλοι τους λόγους που ένα μέλος αποχωρεί.

Η παραίτηση έγινε τελικά αποδεκτή στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ως θέμα προ ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, η επιστολή δεν αναγνώστηκε, και έτσι το Facebook αποτελεί το μοναδικό μέσο που διαθέτω για να ενημερώσω δημόσια.

Πιστεύω πραγματικά ότι η Τουριστική Επιτροπή μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε έναν τομέα που ο τόπος μας έχει ανάγκη.

Ελπίζω το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά να της δώσει την προσοχή και τη βαρύτητα που χρειάζεται, ώστε η τουριστική προβολή του Μεσολογγίου να γίνει πραγματική προτεραιότητα.

Η επιστολή:

Κυρία Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης,

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στην οποία είχα οριστεί με την υπ’ αριθμ. 58/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την πρώτη στιγμή συμμετείχα με διάθεση προσφοράς, με στόχο την ουσιαστική συμβολή μου στην ανάδειξη του τόπου μας, καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες που θα μπορούσαν να συνθέσουν έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία.

Όπως έχω διατυπώσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, για να αποδώσει η Επιτροπή χρειάζεται τακτικές συναντήσεις, ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και σαφή ορισμό στρατηγικής. Μόνο έτσι οι δράσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο θα ενισχύουν το τουριστικό brand που θέλουμε να χτίσουμε. Η Επιτροπή οφείλει να λειτουργεί ως κοινός τόπος συνεργασίας της δημοτικής αρχής, της αντιπολίτευσης, των επαγγελματιών του τουρισμού και των πολιτών, ώστε όλοι μαζί να χαράξουμε έναν συνεκτικό και αποτελεσματικό δρόμο για την τουριστική προβολή του Δήμου μας.

Με σεβασμό στους θεσμούς και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, αποχωρώ γιατί θεωρώ πως σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συνεισφορά.

Παραμένω όμως ενεργός, με διάθεση συνεργασίας, και θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά για την ανάδειξη του τόπου μας. Είμαι πάντα διαθέσιμος για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών, όταν και όπως χρειαστεί.

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία.