Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Λευκάδα: Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια, έγραψε

Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αναρτώντας φωτογραφίες από την παραλία με το μαγιό της, ενώ σχολίασε ότι το να ποζάρει αποτελεί «φυσική της συνήθεια».

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφορετικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Σε ορισμένες εικόνες φαίνεται ξαπλωμένη στην άμμο με μπικίνι σε μωβ απόχρωση, ενώ σε άλλες απολάμβανε τη βόλτα της με φουσκωτό στα καταγάλανα νερά του νησιού, όπως σχολιάζει το protothema.gr.

«Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.

 

