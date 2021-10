Άλεξ Ντε Μινόρ – Στέφανος Τσιτσιπάς 1-2: Νέα ανατροπή και πρόκριση στους «8» του Indian Wells

Νέα σπουδαία εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με ανατροπή τον Άλεξ Ντε Μινόρ (2-1 σετ) μετά από «μάχη» που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά του Indian Wells. Κόντρα στον Νικολόζ Μπασιβασβίλι για μια θέση στους «4» του ATP Masters.

Το… έκανε όπως και με τον Φάμπιο Φονίνι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά «γύρισε» το ματς με τον Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα του Indian Wells.

Stef survives again 😱

Tsitsipas escapes De Minaur 6-7, 7-6, 6-2 in one of the matches of the season to make his first Indian Wells QF! #BNPPO21 pic.twitter.com/VO9QnoFY6C

