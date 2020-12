Alert! Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Λονδίνο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομιά του Λονδίνου – Δείτε βίντεο

Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους στο Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πεζοδρόμιο στην περιοχή Stamford Hill, στο Χάκνεϊ, στα ανατολικά τηξς βρετανικής πρωτεύουσας.

Δείτε βίντεο από το σημείο

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

