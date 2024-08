Σάλος με την επιθυμία του Αλέν Ντελόν να θανατώσουν τον σκύλο του και να τους θάψουν μαζί

Ξεσηκώθηκε πλήθος ακτιβιστών για το ενδεχόμενο να «κοιμίσουν» τον 10χρονο Λούμπο που χαίρει άκρας υγείας

Όταν γαλλικά μέσα διέρρευσαν την παραπάνω είδηση, πλήθος ακτιβιστών ξεσηκώθηκε αντιδρώντας στο ενδεχόμενο να θανατωθεί ο 10 ετών Λούμπο, για να ταφεί μαζί με τον ηθοποιό, που πέθανε πριν μερικές μέρες, στις 19 Αυγούστου.

Alain Delon’s family refuse to put down dog actor wished to be buried with https://t.co/MMK8P7o1Yc

— The Guardian (@guardian) August 20, 2024