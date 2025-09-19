Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ
Έφυγε από τη ζωή ο  Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

 

Ο Αλέκος Ακριβάκης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Παρασκευή 19/9.

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα «Ανένδοτος Βοιωτίας» ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Super League: Πρόστιμο 1.000€ στον Παναιτωλικό για τον αγώνα με τον Βόλο

Super League: Πρόστιμο 1.000€ στον Παναιτωλικό για τον αγώνα με τον Βόλο

Η Super League επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ στον Παναιτωλικό για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα της  3ης αγωνιστικής με τον Βόλο

19 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΑΛΕΚΟΣ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ, θάνατος, πασοκ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;