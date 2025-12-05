Αλαβάνος: Να γονατίσει και να πει συγγνώμη ο Τσίπρας, διότι ενέκρινε το τρίτο Μνημόνιο που κατακρεούργησε την Ελλάδα

«Ο Τσίπρας μπορεί να κάνει κι άλλο κόμμα και μετά κι άλλο, δεν νομίζω όμως ότι η πολιτική του διαφέρει από των άλλων κομμάτων» σχολίασε ο Αλέκος Αλαβάνος, μιλώντας στο ERTnews και κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης».

«Τι νέο να κομίσει τώρα;» απάντησε σε σχετική ερώτηση το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, ο άνθρωπος που έδωσε το «δαχτυλίδι» της διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και συνέχισε, λέγοντας πως το μόνο που έχει να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, «είναι να γονατίσει και να πει συγγνώμη, διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα που μας επέβαλε η ΕΕ και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα».

Δεν περίμενε ποτέ κανείς ότι ένα κόμμα προερχόμενο από την Αριστερά θα υιοθετούσε τις απόψεις της ΕΕ για την Ελλάδα κι ότι θα τις εφάρμοζε κιόλας, είναι ντροπή για την Αριστερά, σχολίασε.

«Σοβαρά; Είναι η δύναμη που μας έβγαλε από τα μνημόνια; Ακόμα είμαστε στα μνημόνια» σχολίασε, ερωτηθείς για τη θέση του πρώην πρωθυπουργού ότι, το 2018, έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «γονάτιζε μπροστά στους ξένους και υπέγραψε το χειρότερο από τα τρία μνημόνια».

«Κρίμα είναι από τον Θεό, αστεία πράγματα» είπε ακόμη, όταν του επισημάνθηκε πως ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε αμετανόητος και περήφανος για όσα έκανε στην κυβερνητική του θητεία.

Είπε ακόμη ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Έχω καμιά χιλιάδα βιβλία, τα οποία θα τα διαβάσω τα περισσότερα στην κόλαση ή στον παράδεισο, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει το θέμα» απάντησε σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να διαβάσει την «Ιθάκη».

Αναγνώρισε, δε, ότι «έπεσε έξω» όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, δείχνοντας μετανιωμένος για την επιλογή του να τον αναδείξει στην πολιτική και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ερώτηση αν αισθάνεται «προδομένος» από τον κ. Τσίπρα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά αισθάνεται μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό.

Ερωτηθείς, δε, για την παρουσία των κ.κ. Φάμελλου, Χαρίτση, Δραγασάκη και άλλων στον εξώστη του «Παλλάς» κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι και αυτοί πρέπει να γονατίσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό.

Πηγή: protohema.gr