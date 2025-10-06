Αλαβάνος για Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη»

Τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος, ασκώντας σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο άνθρωπος που έδωσε το... δαχτυλίδι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα το 2008, σχολίασε αρχικά σε συνέντευξή του στο Open πως η διακυβέρνηση Τσίπρα «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το Κέντρο, το γεγονός πως και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα προγράμματα εκείνα την πολύ δύσκολη εποχή, όπου επιδείνωσαν πάρα πολύ τις δυνατότητες της Ελλάδας να αντιδράσει απέναντι στην ΕΕ».

Σχετικά με το σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Αλαβάνος είπε «άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη, ας πούμε, και να ζητήσουν συγγνώμη γι' αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν ως σωτήρες της Ελλάδας και πως κάνουν μεγάλη θυσία με την παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, όχι, όχι, έχουν αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».

Από την κριτική Αλαβάνου δεν ξέφυγε και η σημερινή παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. «Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, και πρόσθεσε πως «έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».

«Εγω πιστεύω ότι σε περιπτώσεις σαν και αυτές που έγιναν με τα μνημόνια αυτό που πρέπει να κάνει η ηγεσία που τότε έκανε αυτή την δουλική ας το πούμε κατάσταση θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό και συγγνώμη από την πατρίδα τους και όχι να παίζουν τώρα παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα» πρόσθεσε ακόμα ο Αλέκος Αλαβάνος.

«Έχει παρουσιαστεί εναλλακτική πρόταση από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ;» αναρωτήθηκε ο κ. Αλαβάνος, ενώ στο ερώτημα αν καλύπτεται από την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου απάντησε «όχι». «Η Ελλάδα είναι μία χώρα σε στασιμότητα» πρόσθεσε.

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi