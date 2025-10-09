Άκτιο - Βόνιτσα: Τραυματισμένο άγριο πτηνό εντόπισε πολίτης στην Κατούνα - Στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ η περίθαλψη

Ένα τραυματισμένο άγριο πτηνό εντόπισε ευαισθητοποιημένος πολίτης στην Κατούνα του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας.

Τη μεταφορά του πτηνού (γεράκι) στο Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη και επανένταξη στο φυσικό του περιβάλλον. ανέλαβε ο Δήμος.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συμπολίτη μάς που εντόπισε και παρέδωσε το πουλί στις αρχές συμβάλλοντας καθοριστικά στην διάσωση του. Με μικρές πράξεις δείχνουμε το σεβασμό μάς στην φύση», σχολιάζει η αντιδήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας Αθηνά Καρέλου.