Άκτιο-Βόνιτσα: «Πυρά» Σώζου κατά Κασόλα – «Τουλάχιστον οι άλλοι δεν μας άφηναν μέσα στη βρωμιά και στη δίψα»

Σοβαρές αιχμές εξαπέλυσε κατά του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας Αθανασίου Κασόλα ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Βασίλης Σώζος.

Επιχειρώντας έναν άτυπο απολογισμό της μέχρι τώρα θητείας της δημοτικής αρχής, ο Βασίλης Σώζος κάνει λόγο για «μια διοίκηση που εκμεταλλεύτηκε τις φωτιές για να περάσει στα έξοδα των πυρόπληκτων άλλου είδους "δαπάνες". Μια διοίκηση που προεκλογικά έλεγε ότι θα κάνει διαχειριστικό έλεγχο και θα στείλει τους "κλέφτες" στον εισαγγελέα, αλλά σήμερα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, συνεχίζει να κατηγορεί τον Αποστολάκη ότι άφησε χρέη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Σώζου:

Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα…

Πέρασε – ή σχεδόν τελειώνει – και η δεύτερη καλοκαιρινή σεζόν της νέας δημοτικής αρχής. Θα ήθελα, λοιπόν, να κάνω μια καταγραφή των προβληματισμών μου, καθώς πλέον υπάρχει το απαιτούμενο δείγμα γραφής.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της Ν.Δ.Α. υπήρχε μια αισιοδοξία από τους δημότες ότι θα ζήσουν κάτι καινούργιο, διαφορετικό και σύγχρονο σε σχέση με το ξεπερασμένο και βρώμικο παρελθόν. Ότι θα είχε υπάρξει πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος με τη νέα διοίκηση. Μια νέα εποχή που θα έλυνε άμεσα την έλλειψη οργάνωσης, χωρίς οι δημότες να ταλαιπωρηθούν άλλο στην καθημερινότητά τους.

Αδυνατώ να πιστέψω ότι ο κ. Κασόλας δεν ήξερε τι παραλαμβάνει.

Δεκατρία χρόνια δημοτικός σύμβουλος υπήρξε και μάλιστα γνώστης της αντιπολίτευσης, την οποία υπηρέτησε για εννέα χρόνια. Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν γνώριζε πως θα παραλάμβανε έναν ανοργάνωτο Δήμο, που λειτουργούσε χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των αιρετών του. Ότι χωρίς εκείνους, που ήξεραν τις ατελείωτες λεπτομέρειες της λειτουργίας, ο Δήμος θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσει.

Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν είχε προβλέψει πως οι αιρετοί αυτοί θα αποχωρούσαν σε περίπτωση ήττας του κ. Αποστολάκη. Ότι δεν γνώριζε πως ο Αποστολάκης διοικούσε τον Δήμο με ημίμετρα και εργολάβους, χωρίς ποιοτικό έλεγχο και χωρίς προαποφασισμένους στόχους, παρά μόνο με τη λογική «να γίνει η δουλειά όπως-όπως».

Αδυνατώ να πιστέψω ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος, όταν τον ρωτούσαν προεκλογικά «τι σκέφτεστε να κάνετε αν εκλεγείτε;», απαντούσε «να φύγει πρώτα ο Αποστολάκης και μετά βλέπουμε» — και ότι το εννοούσε πραγματικά, δεν το έλεγε μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους.

Αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο διοίκησης. Σήμερα, μάλιστα, ζούμε την αντιστροφή: οι δημότες να λένε ότι «αυτός ο δήμαρχος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο», ότι «τουλάχιστον οι άλλοι δεν μας άφηναν μέσα στη βρωμιά και στη δίψα». Αυτά ακούγονται καθημερινά σχεδόν σε όλη τη δημοτική επικράτεια.

Αδυνατώ να πιστέψω επίσης όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τις ανακοινώσεις για τις φωτιές και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ο δήμαρχος κατηγορεί την αντιπολίτευση που δεν ψήφισε την αναμόρφωση, δηλαδή την κατηγορεί επειδή κάνει σωστά τη δουλειά της. Δεν μπορεί να ζητάει κανείς ψήφιση «στα τυφλά» σε μια διοίκηση που, μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται από την τακτική των απευθείας αναθέσεων.

Μια διοίκηση που εκμεταλλεύτηκε τις φωτιές για να περάσει στα έξοδα των πυρόπληκτων άλλου είδους «δαπάνες». Μια διοίκηση που προεκλογικά έλεγε ότι θα κάνει διαχειριστικό έλεγχο και θα στείλει τους «κλέφτες» στον εισαγγελέα, αλλά σήμερα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, συνεχίζει να κατηγορεί τον Αποστολάκη ότι άφησε χρέη.

Τον Αποστολάκη τον ήξεραν οι πολίτες. Κύριε Κασόλα, φροντίζεις εσύ να τους δείξεις ότι υπάρχει και χειρότερος. Αν θέλατε η αντιπολίτευση να ψηφίσει την αναμόρφωση των δαπανών για τις φωτιές, θα έπρεπε να την φέρετε σε ψηφοφορία ξεχωριστά από τις υπόλοιπες. Τότε και μόνο τότε η ελάσσονα αντιπολίτευση θα ψήφιζε υπέρ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν «λερώνουμε τα χέρια μας».

Ξεκαθαρίζει το τοπίο πλέον: όπως χάσαμε αρκετά χρόνια στο παρελθόν από την πραγματική ανάπτυξη και τον ισοσκελισμό με τους σύγχρονους και οργανωμένους δήμους, έτσι θα συμβεί και στην πενταετία Κασόλα. Μια ακόμα πενταετία «αλά Αποστολάκη», με μικροεξυπηρετήσεις, με απευθείας αναθέσεις και με αδιαφάνεια.

Είναι πλέον σίγουρο ότι η μόνη υπεύθυνη δύναμη είναι το «Όραμα & Προοπτική». Ήμασταν οι μόνοι που γνωρίζαμε τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα και είχαμε κοστολογημένο πρόγραμμα για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του Δήμου μας.