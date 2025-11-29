Άκτιο – Βόνιτσα – Πλημμύρες: Έργα πριν τη έναρξη της τουριστικής περιόδου ζήτησε ο Θανάσης Κασόλας – «Καμία ανοχή σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις»

Ο δήμαρχος του Ακτίου Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επίσκεψη του υπουργού Πολιτικής Προστασίας που είχε την ευκαιρία να δει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τόνισε την ανάγκη να υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις τα αναγκαία έργα και δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή αν δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα.

Τι αναφέρει σε κείμενο που δημοσιοποίησε στο Facebook ο δήμαρχος Θανάσης Κασόλας:

Tην δυνατότητα να δουν από κοντά το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής που άφησε πίσω της η διπλή κακοκαιρία που έπληξε το Δήμο μας είχε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή , Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Σκοπός της αυτοψίας ήταν η αποτύπωση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και ο άμεσος συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης ώστε χωρίς καθυστέρηση να αποζημιωθούν άμεσα οι πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας.

Η έκταση των προβλημάτων είναι τόσο μεγάλη γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στήριξη του κράτους ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να έχουμε πλήρη αποκατάσταση σε όλα τα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν άμεσα οι αποκαταστάσεις των υποδομών που υπέστησαν βλάβες .

Διότι μόνο έτσι σε έναν ακραίο φυσικό κίνδυνο θα μπορούμε να αποτρέψουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των επιπτώσεών του, εάν έχουμε σχεδιάσει την αντίδραση και είμαστε προετοιμασμένοι για να την αντιμετωπίσουμε. Ο Δήμος μας με τις υπηρεσίες του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων ώστε να να δοθούν όσο γίνεται συντομότερα οι αποζημιώσεις .

Ευχαριστώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ιδιαίτερα τον Υφυπουργό κ. Κατσαφάδο για την άμεση ανταπόκριση, την παρουσία του στην Βόνιτσα ,και τη στήριξή του, που έγινε σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη με τις συνεχείς παρεμβάσεις του, και με την παρουσία του βουλευτή Θανάση Παπαθανάση και όσους στέκονται δίπλα μας αυτές τις δύσκολες ώρες .

Η κατάσταση είναι κρίσιμη και δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση έργων που θα θωρακίσουν τον τόπο μας και η αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Η Δημοτική μας Αρχή και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να δείξω καμία ανοχή αν υπάρξουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Εξάλλου, η θέση μου ως Δήμαρχος δεν με αποκόπτει από την κοινωνία. Είμαι ένας από εσάς γι’ αυτό και αντιλαμβάνομαι πλήρως τον θυμό σας και την αγωνία για την επόμενη μέρα καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει επιφέρει η διπλή αυτή κακοκαιρία, θέλω όμως να γνωρίζεται ότι η θέση αυτή με επιφορτίζει με το χρέος να ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι να επιτύχουμε ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των υποδομών, παραμένοντας πάντοτε δίπλα σας, όπως άλλωστε ήταν το σύνθημα μας «μαζί με τον Δημότη» αδιάλειπτα και στην πρώτη γραμμή.