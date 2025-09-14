Άκτιο: Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας πτήσεων λόγω ελλιπούς στελέχωσης στη στρατιωτική βάση

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στο Άκτιο από την ελλιπή στελέχωση της στρατιωτικής βάσης, με δεδομένη την υποχρέωση υποστήριξης των πολιτικών αερομεταφορών.

Ήδη από τον Μάιο του 2025, η Ένωσή μας απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους που απορρέουν από την υφιστάμενη κατάσταση.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση ή πρωτοβουλία για επίσημη συνάντηση, ώστε να συζητηθούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα που αφορούν τόσο στην ασφάλεια πτήσεων όσο και στην καθημερινότητα των στελεχών που υπηρετούν και παράλληλα εξυπηρετούν τον Πολιτικό Αερολιμένα.

Αντίθετα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ΥΠΕΘΑ προχώρησε σε μια αδιανόητη απάντηση, με την οποία δηλώνεται ξεκάθαρα ότι δεν λαμβάνονται υπόψη, κατά τη στελέχωση της Μονάδας, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας – Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – Παραχωρησιούχου.

Η στάση αυτή είναι επικίνδυνη και αδιανόητη για μια χώρα που έχει ήδη βιώσει τραγικά γεγονότα, όπως τα Τέμπη. Η πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να επιδείξουν άμεσα το απαιτούμενο ενδιαφέρον, πριν συμβεί αεροπορικό ατύχημα.

Ακολουθεί η επιστολή:

ΠΡΟΣ : ΠΟΜΕΝΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Άκτιο, 10/09/2025

ΘΕΜΑ: Στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου – Πλαίσιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Α., στην ΥΠΑ και τον Παραχωρησιούχο στον πολιτικό αερολιμένα.

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) επανέρχεται στο θέμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πλαίσιο θέματος, όπως αυτές έχουν αναλυθεί στο (δ) σχετικό, και μεταφέρει τις ανησυχίες που προκλήθηκαν από την απάντηση του ΥΠΕΘΑ, (ε) σχετικό, στο συναρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΥΥΜ), αλλά και τους εποπτευόμενους φορείς ΑΠΑ - ΥΠΑ που έχουν κύρια αρμοδιότητα στην Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους στα Αεροδρόμια της Χώρας.

2. Δυστυχώς το ΥΠΕΘΑ συνεχίζει να ακολουθεί μια στάση άρνησης σχετικά με την σωστή και ρεαλιστική αξιολόγηση της στελέχωσης στην Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION δεδομένης της σύμβασης που έχει υπογραφεί, (α) σχετικό. Η απάντηση που δόθηκε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου εκπλήσσει – προβληματίζει και αδιαφορεί για την ασφαλή υποστήριξη των πολιτικών αερομεταφορών.

3. Το πιο σημαντικό σημείο αποτελεί η προβλεπόμενη στελέχωση του Πύργου Ελέγχου με βάση τα (β), (γ) σχετικά και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η πτητική δραστηριότητα του αερολιμένα είναι σε υψηλά επίπεδα. Η επιμονή του ΥΠΕΘΑ να μην προσμετρά τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις πολιτικές αερομεταφορές έχει οδηγήσει τους Ελεγκτές σε εργασία πέραν των προβλεπόμενων εβδομαδιαίων – μηνιαίων ωρών εργασίας, συνεπώς σε υπερκόπωση, προκειμένου να καλύψουν κυρίως πτητικό έργο πολιτικών πτήσεων και όχι στρατιωτικών. Συγκεκριμένα το 70-80% της ετήσιας πτητικής δραστηριότητας του Ακτίου αποτελεί πολιτικές αερομεταφορές και είναι αδιανόητο να μην συνυπολογίζεται στην στελέχωση της Μονάδας. Σχετικές προτάσεις έχουμε καταθέσει με το (δ) σχετικό.

4. Αναλύοντας τα σχετικά θεσμικά κείμενα τονίζουμε τα κάτωθι που αποτελούν βασικούς παραμέτρους και οι οποίοι δεν τηρούνται επαρκώς:

α. Οι βασικές θέσεις εργασίας στο Πύργο Ελέγχου είναι: APP (Approach Control) – έλεγχος εισερχόμενων/εξερχόμενων πτήσεων TWR (Tower Control) – έλεγχος απογείωσης/προσγείωσης και κίνησης εντός του χώρου του αεροδρομίου GND (Ground Control) – έλεγχος οχημάτων και αεροσκαφών στο έδαφος (taxiways, στάθμευση)

β. Σύσταση για ώρες εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η υπερκόπωση των Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας:

Η μέγιστη διάρκεια συνεχούς βάρδιας ATCO συνιστάται περίπου 8 ώρες, για λόγους πρόληψης κόπωσης, ενώ παράλληλα αποτελεί σύσταση από τη μελέτη EASA Fatigue Study (2024).

Η συνολική απασχόληση ανά ημέρα: έως 8–10 ώρες

Η συνολική απασχόληση ανά εβδομάδα: περίπου 40–45 ώρες

Η συνολική απασχόληση ανά μήνα: περίπου 160–180 ώρες

Μεταξύ βαρδιών απαιτείται τουλάχιστον 12 ώρες ανάπαυση

Προβλέπονται διαλείμματα και ρεπό σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η υφιστάμενη δύναμη που υπηρετεί σήμερα δεν επαρκεί για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του αεροδρομίου, ειδικά σε περιόδους υψηλής κίνησης, ενώ για την προβλεπόμενη στελέχωση, απαιτούνται περίπου 5–6 ATCO ανά ημέρα, και συνολικά 12–15 ATCOs, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ρεπό, άδειες, ασθένειες και φυσικά θέματα εκπαίδευσης.

5. Επιπρόσθετα και ουδόλως αδιάφορο αποτελεί ο Τομέας της σωστής συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας των κοινών Υποδομών, που επίσης αποτελούν αρμοδιότητα της στρατιωτικής βάσης. Ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι όποιες βλάβες προκύπτουν επιβάλλεται να αποκαθίστανται άμεσα, ώστε να μην υπάρχουν αφ’ ενός κίνδυνοι στην Ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους και αφ’ ετέρου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ή αναβολές στην πτητική δραστηριότητα των πολιτικών αερομεταφορών, γεγονός που δημιουργεί ισχυρή αιτίαση περί ευθύνης του Δημοσίου έναντι των αεροπορικών εταιρειών. Και σε αυτό το κομμάτι ενημερωνόμαστε ότι υφίστανται προβλήματα στελέχωσης τα οποία το ΥΠΕΘΑ δεν αφουγκράζεται, δηλώνοντας και πάλι ότι «...η στελέχωση της Μονάδας δεν αυξομειώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις άλλων φορέων – δλδ του πολιτικού αερολιμένα - αλλά αποκλειστικά και μόνο με το εάν προκύψουν επιχειρησιακές ανάγκες της ΠΑ ή γενικά των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)».

6. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει ως αποστολή την εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων, καθώς και την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Παράλληλα συνεργάζεται με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλειατης Αεροπορίας (EASA), και διεξάγουν από κοινού επιθεωρήσεις και ελέγχους σε όλα τα Αεροδρόμια, ακόμη και τα στρατιωτικά, πάντα σε συντονισμό με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). Όμοιες λοιπόν επιθεωρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο Αεροδρόμιο του Ακτίου και ερωτούμε λοιπόν ευθέως εάν έχουν γίνει αντιληπτά τα εν λόγω προβλήματα, εάν έχουν καταγραφεί σε επίσημες εκθέσεις των επιθεωρητών, εάν έχουν υποβληθεί σχετικές οδηγίες προς το ΓΕΑ για την εφαρμογή της σωστής στελέχωσης της Μονάδας σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας και λειτουργίας των Υποδομών, ώστε να μην γεννιούνται σοβαροί κίνδυνοι για την Ασφάλεια των Πτήσεων.

7. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ως δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει ως αποστολή της, την οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχο του συστήματος αερομεταφορών της χώρας καθώς και την μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό για την διαμόρφωση της πολιτικής στιςαερομεταφορές γενικά. Συναφώς η ΥΠΑ αποτελεί μέρος του πλαισίου συνεργασίας θέματος και συμμετέχει στο συντονιστικό όργανο, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 11, του παραρτήματος 20, του (α) σχετικού. Σκοπός του συντονιστικού είναι η υλοποίηση του παρόντος ρυθμιστικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Π.Α – ΥΠΑ – Παραχωρησιούχο, και την αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων των Αεροδρομίων Κοινής Χρήσης μέσω της επεξεργασίας συμφωνιών συνεργασίας και συντονισμού ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων.

Άραγε έχουν συζητηθεί ποτέ από το 2017 τι ανάγκες υπάρχουν σε στρατιωτικό προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας; Ποιες είναι οι εισηγήσεις της ΥΠΑ σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας και λειτουργία των Υποδομών Κοινής Χρήσης; Τι επίσημες απαντήσεις έχει λάβει από το ΓΕΑ;

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών,

8. Η ευθύνη των πολιτικών αερομεταφορών ακόμη και αν αυτές πραγματοποιούνται εντός μιας στρατιωτικής βάσης, εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας και δια μέσω των φορέων που εποπτεύεται οφείλεται να ελέγχεται και να εισηγείστε προς το ΥΠΕΘΑ ότι είναι απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ενός Αεροπορικού ατυχήματος. Τα θέματα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους είναι άμεσης προτεραιότητας καιδεν δικαιολογείται καμία ολιγωρία από κανέναν. Σας καλούμε λοιπόν ναπραγματοποιήσουμε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, ώστε να σας καταθέσουμε επιπλέον στοιχεία που διαθέτουμε και παράλληλα να δοθούν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που μπορεί να σώσουν ζωές:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμφωνεί με τις απόψεις του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την στελέχωση συγκεκριμένων τομέων που εξυπηρετούν και τις πολιτικές αερομεταφορές;

Οι αρμόδιοι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου (ΑΠΑ,ΥΠΑ), σας έχουνενημερώσει για τα εν λόγω προβλήματα;

Οι φορείς ΑΠΑ και ΥΠΑ, τι ενέργειες - εισηγήσεις έχουν πραγματοποιήσει προς το ΓΕΑ που αποτελεί τον φορέα του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας;

Το ΓΕΑ αποτελεί πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών σε πολιτικές αερομεταφορές και σε τι βαθμό εφαρμόζει τους κανόνες του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν την πολιτική αεροπορία; Αξιότιμο Προεδρείο της ΠΟΜΕΝΣ,

9. Η ΕΣΠΕΑΙΤ δέχεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια τις ανησυχίες, την απογοήτευση και μερικές φορές σοβαρές καταγγελίες από τα μέλη της σε ότι αφορά όλα τα παραπάνω προβλήματα. Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των στελεχών που υπηρετούν στην στρατιωτική βάση του Ακτίου οφείλουμε να προστατεύσουμε, με κάθε τρόπο, την εργασιακή τους καθημερινότητα και να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες που εκτελούν για την υποστήριξη του πολιτικού αερολιμένα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενατης διεθνούς αεροναυτιλίας και όχι με λογικές που επιβιώνουν στα στενά πλαίσια των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας καλούμε να είστε αρωγοί στην προσπάθεια μας και να αναλάβετε κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την επίλυση των προβλημάτων πριν να είναι αργά.

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές Αιτωλοακαρνίας, Λευκάδας, Πρέβεζας,

10. Οι περιοχές που εκπροσωπείτε στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον Τουρισμό που υλοποιείται μέσω του πολιτικού Αερολιμένα Ακτίου. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από τα στελέχη της στρατιωτικής βάσης, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους, εργάζονται 24ώρες την ημέρα, κάθε ημέρα, ώστε να εκτελεστεί απόλυτα τόσο η Αποστολή της Μονάδας – σε στρατιωτικό επίπεδο – όσο και οι υποχρεώσεις έναντι του πλαισίου συνεργασίας. Αυτή όμως η πραγματικότητα που ισχύει για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, να ανταπεξέρχονται πλήρως σε κάθε απαίτηση που προκύπτει, δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο παράγοντα και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σας καλούμε λοιπόν σε πρωτοβουλίες προς τα συναρμόδια Υπουργεία Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών, ενώ είμαστε στην διάθεση σας για την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων ώστε να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά επί των προαναφερθέντων προβλημάτων.

11. Τέλος ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι όσο βρίσκουμε κλειστές πόρτες και αδιάφορια, θα πεισμώνουμε και θα συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας μέχρι τελικής δικαίωσης. Πλέον όλοι γνωρίζουν και δεν δικαιούται κανείς αρμόδιος να επικαλείται άγνοια επί του θέματος, ενώ έχουμε κρούσει των κώδωνα του κινδύνου πολλές φορές, προκειμένου η Χώρα μας να μην ζήσει ξανά τις τραγικές στιγμές των ΤΕΜΠΩΝ.

12. Εισηγητής Θέματος: Αντιπρόεδρος Κοινοβουλευτικού Έργου ΠΟΜΕΝΣ και Αντιπρόσωπος ΕΣΠΕΑΙΤ, Σγος (ΤΣΕ) Λεμονιάς Απόστολος τηλ. 6983511103.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χονδρογιάννης Βασίλειος Καραθάνος Γεώργιος