Ακρόπολη: Δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε 30 ημερών βρέφος

Ποινική δίωξη για το κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε το 30 ημερών βρέφος στον Πειραιά και το άφησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή.

Παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι έκανε τις αρπαγές βρεφών επειδή «δεν είναι καλές μανάδες οι γύφτισσες»!

Δείτε το βίντεο:

Είχε αρπάξει και άλλο βρέφος

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος που είχε αρπάξει άλλο μωρό τον περασμένο Μάιο από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. Από κάμερες ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια τότε είχε αποτυπωθεί να κρατάει το παιδί.

Πηγή: iefimerida.gr