Ακριβαίνουν τα διόδια και στην Ιόνια Οδό – Δες τι θα πληρώσεις από 1η Ιανουαρίου 2026. Δύο αυτοκινητόδρομοι με συνολικό μήκος 482 km ανακοίνωσαν ότι θα ανεβάσουν τις τιμές στα διόδιά τους, με αποτέλεσμα όσοι κινούνται σε αυτούς να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα κάθε φορά που ταξιδεύουν. Αν και προς το παρόν είναι πέντε οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν ανακοινώσει την εφαρμογή αυξήσεων, την ίδια κίνηση αναμένεται να κάνουν και οι υπόλοιποι το επόμενο διάστημα. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η κίνηση, τα ταξίδια θα ακριβύνουν σε ολόκληρη τη χώρα.
Ποιοι αυτοκινητόδρομοι θα αυξήσουν τα διόδια και πότε;
Οι πέντε αυτοκινητόδρομοι που ανακοίνωσαν την αύξηση στο αντίτιμο των διοδίων είναι η Ολυμπία Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, η Κεντρική Οδός, η Ιόνια Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε. Οι νέες τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 00:00. Δηλαδή αμέσως μόλις αλλάξει η χρονιά.
Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των ετήσιων αναπροσαρμογών στις τιμές που κάνουν οι αυτοκινητόδρομοι, με τις αυξήσεις κάθε φορά να συνδέονται με τον πληθωρισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα.
Οι αυξήσεις των διοδίων στην Ιόνια Οδό
Η Ιόνια Οδός έχει συνολικό μήκος 196 km και καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα από το Αντίρριο μέχρι τα Ιωάννινα, όπου ενώνεται με την Εγνατία Οδό. Καθ’ όλη τη διαδρομή συναντάμε τέσσερις μετωπικούς σταθμούς. Σήμερα, το αντίτιμο για αυτούς τους τέσσερις σταθμούς είναι στα 14,35 ευρώ. Με τις αυξημένες τιμές, το κόστος για την ίδια διαδρομή θα ανέβει στα 15 ευρώ.
Όλες οι αυξήσεις των διοδίων στην Ιόνια Οδό για τα αυτοκίνητα ανά σταθμό, βρίσκονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
|Σταθμός Διοδίων
|Τιμές 2025
|Τιμές 2026
|Κλόκοβας
|3,40 €
|3,55 €
|Αγγελοκάστρου
|4,00 €
|4,20 €
|Μενιδίου
|3,40 €
|3,55 €
|Τερόβου
|3,55 €
|3,70 €
|Σύνολο Αντίρριο-Ιωάννινα
|14,35 €
|15,00 €
Πόσο ανεβαίνουν τα διόδια στην Ολυμπία Οδό;
Η Ολυμπία Οδός ενώνει την Αθήνα με τον Πύργο, έχοντας συνολικό μήκος 277 km. Σε αυτήν την απόσταση έχει 7 μετωπικούς σταθμούς και 12 πλευρικούς σταθμούς. Σήμερα, το συνολικό κόστος από την Αθήνα μέχρι τον Πύργο για ένα αυτοκίνητο είναι 15,40 ευρώ.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 το κόστος θα ανέβει στα 19,5 ευρώ. Μεγάλο κομμάτι αυτής της αύξησης οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας ενός νέου σταθμού διοδίων, στην έξοδο της Πάτρας, στον οποίο θα πληρώνουμε 3,60 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά στους υπόλοιπους σταθμούς σε σχέση με τις σημερινές τιμές περιορίζεται στα 0,5 ευρώ, ανά διαδρομή.
Δείτε αναλυτικά τις αυξήσεις στην Ολυμπία Οδό για τα αυτοκίνητα, ανά σταθμό, στον πίνακα που ακολουθεί:
|Σταθμός Διοδίων
|Τιμές 2025
|Τιμές 2026
|Ελευσίνα
|2,40 €
|2,50 €
|Ισθμός
|2,00 €
|2,10 €
|Κιάτο
|2,60 €
|2,70 €
|Ελαιώνας
|3,70 €
|3,80 €
|Ρίο
|2,60 €
|2,70 €
|Πάτρα
|–
|3,60 €
|Πύργος
|2,10 €
|2,10 €
|Σύνολο Αθήνα-Πύργος
|15,40 €
|19,50 €
Πόσο αυξάνονται τα διόδια στον αυτοκινητόδρομο Μορέα;
Με συνολικό μήκος 205 km ο αυτοκινητόδρομος Μορέας χρησιμοποιείται για να ενώσει την Κόρινθο με την Καλαμάτα, ενώ έχει κι έναν ξεχωριστό κλάδο που ξεκινάει από το Λεύκτρο (μετά τη Μεγαλόπολη) και καταλήγει στη Σπάρτη.
Στη διαδρομή Κόρινθος-Καλαμάτα συναντάμε 5 μετωπικούς σταθμούς διοδίων με συνολικό κόστος 11,3 ευρώ, ενώ στο Κόρινθος-Σπάρτη θα σταματήσουμε 4 φορές για να πληρώσουμε συνολικά 11,05 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αυτό θα αλλάξει και η χρέωση για το Κόρινθος-Καλαμάτα θα πάει στα 11,75 ευρώ (+0,45 ευρώ ανά διαδρομή, δηλαδή), ενώ στο Κόρινθος-Σπάρτη η συνολική χρέωση θα διαμορφωθεί στα 11,5 ευρώ (+0,45 ευρώ ανά διαδρομή, δηλαδή).
Δείτε αναλυτικά τις αυξήσεις στον αυτοκινητόδρομο Μορέα για τα αυτοκίνητα, ανά σταθμό, στον πίνακα που ακολουθεί:
|Σταθμός Διοδίων
|Τιμές 2025
|Τιμές 2026
|Σπαθοβουνίου
|2,85 €
|2,95 €
|Νεστάνης
|2,70 €
|2,80 €
|Γέφυρας Μάναρη
|2,20 €
|2,30 €
|Βελιγοστής
|1,40 €
|1,45 €
|Καλαμάτας
|2,15 €
|2,25 €
|Πετρίνας
|3,30 €
|3,45 €
|Σύνολο Κόρινθος-Καλαμάτα
|11,30 €
|11,75 €
|Σύνολο Κόρινθος-Σπάρτη
|11,05 €
|11,50 €
Οι νέες τιμές διοδίων στην Κεντρική Οδό
Η Κεντρική Οδός είναι ένας από τους νεότερους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας. Αφορά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας με συνολικό μήκος περίπου 57 km (ουσιαστικά είναι το κομμάτι που λάγαμε παλιότερα «πέταλο του Μαλλιακού»), αλλά και τον άξονα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα (σύντομα θα φτάνει μέχρι την Εγνατία Οδό με κόμβο που θα βρίσκεται 15 km δυτικά των Γρεβενών).
Στο κομμάτι Σκάρφεια-Ράχες συναντούμε δύο μετωπικούς σταθμούς, με το συνολικό κόστος να είναι σήμερα 4,15 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου για την ίδια διαδρομή θα πληρώνουμε 4,35 ευρώ.
Όσον αφορά το τμήμα Λαμία-Καλαμπάκα οι μετωπικοί σταθμοί είναι τρεις και κοστίζουν στους οδηγούς 8,60 ευρώ. Με το νέο έτος η συνολική τιμή για διέλευση από τους ίδιους τρεις μετωπικούς σταθμούς θα είναι 9 ευρώ.
Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στις τιμές των διοδίων της Κεντρικής Οδού για τα αυτοκίνητα, ανά μετωπικό σταθμό, στον ακόλουθο πίνακα:
|Σκάρφεια-Ράχες
|Σταθμός Διοδίων
|Τιμές 2025
|Τιμές 2026
|Αγίας Τριάδας
|2,00 €
|2,10 €
|Μαυρομαντήλας Στυλίδα
|2,15 €
|2,25 €
|Λαμία-Τρίκαλα
|Λιανοκλαδίου
|1,95 €
|2,05 €
|Σοφάδων
|3,55 €
|3,70 €
|Τρικάλων
|3,10 €
|3,25 €
|Σύνολο Λαμία-Τρίκαλα
|8,60 €
|9,00 €
Τα νέα, αυξημένα διόδια στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.
Ο αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε. είναι το τμήμα από τη Μεταμόρφωση Αττικής μέχρι τη Σκάρφεια Φθιώτιδας μετά τα Καμένα Βούρλα, με συνολικό μήκος περίπου 170 km και τρεις μετωπικούς σταθμούς διοδίων. Για να περάσουμε από αυτούς τους τρεις σταθμούς σήμερα, πληρώνουμε συνολικά 12,50 ευρώ. Μετά τις αυξήσεις που θα φέρει η 1η Ιανουαρίου 2026, το κόστος για την ίδια απόσταση θα ανέβει στα 13 ευρώ.
Δείτε όλες τις αυξήσεις των διοδίων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. για τα αυτοκίνητα, ανά σταθμό, στον ακόλουθο πίνακα:
|Σταθμός Διοδίων
|Τιμές 2025
|Τιμές 2026
|Αφιδνών
|3,75 €
|3,90 €
|Θήβας
|4,40 €
|4,55 €
|Τραγάνας
|4,35 €
|4,55 €
|Σύνολο Μεταμόρφωση-Σκάρφεια
|12,50 €
|13,00 €