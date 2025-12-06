Ακριβαίνουν τα διόδια και στην Ιόνια Οδό – Δες τι θα πληρώσεις από 1η Ιανουαρίου 2026. Δύο αυτοκινητόδρομοι με συνολικό μήκος 482 km ανακοίνωσαν ότι θα ανεβάσουν τις τιμές στα διόδιά τους, με αποτέλεσμα όσοι κινούνται σε αυτούς να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα κάθε φορά που ταξιδεύουν. Αν και προς το παρόν είναι πέντε οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν ανακοινώσει την εφαρμογή αυξήσεων, την ίδια κίνηση αναμένεται να κάνουν και οι υπόλοιποι το επόμενο διάστημα. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η κίνηση, τα ταξίδια θα ακριβύνουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ποιοι αυτοκινητόδρομοι θα αυξήσουν τα διόδια και πότε;

Οι πέντε αυτοκινητόδρομοι που ανακοίνωσαν την αύξηση στο αντίτιμο των διοδίων είναι η Ολυμπία Οδός, ο Αυτοκινητόδρομος Μορέας, η Κεντρική Οδός, η Ιόνια Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε. Οι νέες τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, στις 00:00. Δηλαδή αμέσως μόλις αλλάξει η χρονιά.

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των ετήσιων αναπροσαρμογών στις τιμές που κάνουν οι αυτοκινητόδρομοι, με τις αυξήσεις κάθε φορά να συνδέονται με τον πληθωρισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Οι αυξήσεις των διοδίων στην Ιόνια Οδό

Η Ιόνια Οδός έχει συνολικό μήκος 196 km και καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα από το Αντίρριο μέχρι τα Ιωάννινα, όπου ενώνεται με την Εγνατία Οδό. Καθ’ όλη τη διαδρομή συναντάμε τέσσερις μετωπικούς σταθμούς. Σήμερα, το αντίτιμο για αυτούς τους τέσσερις σταθμούς είναι στα 14,35 ευρώ. Με τις αυξημένες τιμές, το κόστος για την ίδια διαδρομή θα ανέβει στα 15 ευρώ.

Όλες οι αυξήσεις των διοδίων στην Ιόνια Οδό για τα αυτοκίνητα ανά σταθμό, βρίσκονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: