Ακούστε στο Istorima: «Μας βοήθησαν με κίνδυνο της ζωής τους» και «Γιαουρτοπόλεμος σε κηδεία»

Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Oλοκαυτώματος η 27η Ιανουαρίου και η Ρασέλ Ισουά που ζούσε στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 1934 που ξέσπασαν οι διωγμοί των εβραίων μας διηγείται τα όσα έζησε.

Πως ένα έθιμο έχει σαν αποτέλεσμα μια κηδεία να καταλήγει σε γιαουρτοπόλεμο;

Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στο Istorima, το μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Την εβδομάδα 22-28 Ιανουαρίου 2024 θα ακούσουμε:

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

«Γιαουρτοπόλεμος σε κηδεία»

Μια κηδεία παίρνει απρόβλεπτη τροπή στη Σκοτάνη Αχαΐας, όταν αναβιώνει ένα παλιό έθιμο του χωριού.

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

«Το παραθαλάσσιο σπίτι μου στην Κερύνεια»

Η 13χρονη Ελένη Ρούσου πηγαίνει να παραθερίσει στο χωριό της μητέρας της, στην Κερύνεια, λίγο πριν την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο.

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

«Η άδικη φυλάκισή μου»

Η 27χρονη Πηνελόπη βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα οικονομικό σκάνδαλο και καταλήγει να καταδικαστεί σε δυόμισι χρόνια φυλακή. Τα όσα ζει δεν την αφήνουν να προχωρήσει στη ζωή της, μέχρι και σήμερα.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

«Μας βοήθησαν με κίνδυνο της ζωής τους»

Η Ρασέλ Ισουά ζει με την οικογένεια της στη Θεσσαλονίκη, όταν τον Μάρτιο του 1943 ξεσπούν οι διωγμοί των Εβραίων. Αρχίζον ένα ταξίδι διαφυγής στο οποίο συναντούν δυσκολίες, κινδύνους, αλλά και ανθρώπους, που θα τους βοηθήσουν χωρίς φόβο.

«Digging for giants on Crete»

While a young girl is gathering greens in a field in Sitia, she spots something that looks like a fossil. This chance find leads to the discovery of the largest land animal that ever lived in Greece thousands of years ago.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTεcho στην κατηγορία Podcasts κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (διαθέσιμα από τις 21:00). Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11:00 και το αγγλικό από τις 17:00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το «Istorima» δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του «Istorima» προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες του τόπου τους.