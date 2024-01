Ακούστε στο Istorima: «Γιάννης Καλατζόπουλος: Το παιδί-θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου»

Πώς μια αυθόρμητη απαγγελία ενός ποιήματος οδήγησε σε μια μαγική κινηματογραφική καριέρα; Πώς η αγάπη για τη θάλασσα μετατράπηκε σε επάγγελμα;

Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται αυτή την εβδομάδα στις μεταδόσεις των προσωπικών αφηγήσεων που συλλέγει και καταγράφει το «Istorima». Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στον χρόνο.

Το «Istorima», που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει αυτές τις ιστορίες με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ακούσουμε και να γνωρίσουμε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.

Τις ιστορίες αυτές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Την εβδομάδα 8-14 Ιανουαρίου 2024 θα ακούσουμε:

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

«Γιάννης Καλατζόπουλος: Το παιδί-θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου»

Η αυθόρμητη απαγγελία ενός ποιήματος ένα βράδυ του 1954 στο Πεδίον του Άρεως, αλλάζει για πάντα τη ζωή ενός πεντάχρονου παιδιού. Βρίσκεται μεμιάς στον μαγικό, για εκείνο, κόσμο του κινηματογράφου, δίπλα σε ηθοποιούς όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Γεωργία Βασιλειάδου. Τι σημαίνει «παιδί-θαύμα;» Και πώς συνδυάζεται η ζωή στις φτωχογειτονιές του Γκύζη, με τη λάμψη του φακού;

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

«Στη χειρότερη φυλακή, γιατί δίδαξα την ελευθερία»

Πόσο κοστίζει η αλήθεια; Ένας Έλληνας δάσκαλος διδάσκει περισσότερα από όσα επιτρέπονται σε καιρό δικτατορίας, στην Αλβανία του Χότζα. Η μοίρα θα τον οδηγήσει από την πιο σκληρή φυλακή της χώρας, στο ιερό της πρώτης εκκλησίας της Αλβανίας.

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

«Το καΐκι είναι το σπίτι μας: Ψαράς από μικρό κορίτσι»

Η Άντα Βόσσου μεγάλωσε στη θάλασσα. Ήταν δέκα ετών όταν ο πατέρας της απέκτησε καΐκι και το λάτρεψε από την πρώτη στιγμή. Έγινε επαγγελματίας ψαράς. Το καΐκι έγινε το σπίτι της και η θάλασσα, η μεγάλη της αγάπη.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

«Του Εφτάμπουλου ο γιος: Παραμύθι από την Ανατολική Ρωμυλία»

Σε ένα βασίλειο της Ανατολικής Ρωμυλίας μια πανέξυπνη πριγκιποπούλα σώζει τον μαγεμένο από τις νεράιδες γιο του βασιλιά Εφτάμπουλου.

«What goes around comes around»

How powerful is a heartfelt selfless act? Some say that the good we do always comes back to us. The unbelievable story of Apostolos Symeonidis shows how good deeds know no borders and live forever in the hearts of those they touched.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (διαθέσιμα από τις 21:00). Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11:00 και το αγγλικό από τις 17:00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το «Istorima» δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του «Istorima» προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες του τόπου τους.