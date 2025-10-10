Ακόμη μια σύλληψη στο Αγρίνιο για ναρκωτικά - Έκρυβε σε αγροικία κάνναβη

Στην σύλληψη ενός άνδρα 61 ετών προχώρησε σήμερα το πρωί στο Αγρίνιο η Αστυνομία, ο οποίος έκρυβε σε αγροικία κάνναβη και όχι μόνο.

Ειδικότερα, ο 61χρονος συνελήφθη διότι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικεία που διατηρούσε σε αγροτεμάχιο ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκε 1 κιλό και 39,2 γραμμάρια κάνναβης, 6 δενδρύλλια κάνναβης από 1 μέτρο έως και 2,2, κατασχέθηκαν επίσης 5,4 γραμμάρια έλαιου κάνναβης και 2 σπόροι.

Ο 61χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.