Ακόμη μια σύλληψη στην περιοχή της Βόνιτσας για ναρκωτικά

Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σχηματίστηκε σήμερα σε βάρος ενός ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Βόνιτσας από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγρινίου.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί περίπου στις 11.00 με την παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικεία του ημεδαπού όπου διαπιστώθηκε πως υπήρχαν υπολείμματα κοκαΐνης μη ζυγίσιμα και γι αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Λευκάδας.