Ακόμα ένα υπέροχο groovy pop-soul κομμάτι από την Μεσολογγίτισα Εva Sakellari (VIDEO)

H soul-jazz ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Εva Sakellari επιστρέφει με ακόμα ένα

υπέροχο groovy pop-soul κομμάτι, το Afraid.

Με βελούδινα φωνητικά, ρεφρέν που τραγουδάς με την πρώτη ακρόαση και ένα

μεταδοτικό ρυθμό, το Afraid είναι ένα από τα καλύτερα singles που έχει κυκλοφορήσει

αυτή η ξεχωριστή φωνή με την διεθνή ποιότητα, που μετρά εξαιρετικά πετυχημένες

κυκλοφορίες και εμφανίσεις.

Με φρέσκια ακόμα την επιτυχία που γνώρισε η διασκευή της στο Move Over της Janis

Joplin, τραγούδι που συμπεριλήφθηκε σε πολλές συλλογές παγκόσμιας κυκλοφορίας

και ακούστηκε στο ραδιόφωνο, συνεργάζεται στο Afraid με τον γνωστό και ταλαντούχο

παραγωγό/συνθέτη Δημήτρη Νάσσιο (Quasamodo).

Παράλληλα με την κυκλοφορία του Afraid, η Eva Sakellari ξεκινά μια σειρά από live

εμφανίσεις και προετοιμάζει παράλληλα τις επόμενες live και δισκογραφικές κινήσεις.

EVA SAKELLARI – “Afraid”

Soul-jazz singer and songwriter Eva Sakellari returns with another wonderful groovy

pop-soul track, titled ‘Afraid’.

With its velvety vocals, a chorus that sticks to mind from the start and its contagious

beat, ‘Afraid’ is one of the best singles that this outstanding artist of international appeal

has done so far to complement many hit releases and performances.

Following the recent success of her unique cover version of Janis Joplin’s iconic track

‘Move Over’, a cover that has been included in several international collections and

mixes, ‘Afraid’ is the result of her collaboration with none other than the talented

composer and producer Dimitris Nassios (Quasamodo)