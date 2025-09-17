Άκης Τσελέντης: Νέα επαγγελματική σελίδα - άνοιξε boutique παγωτατζίδικο στο Φισκάρδο!

Νέα επαγγελματική σελίδα στη ζωή του άνοιξε ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης. Στο ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840, στο χωριό Φισκάρδου στην Κεφαλονιά, δημιούργησε το δικό του boutique παγωτατζίδικο.

Γνωστός στο πανελλήνιο για το έργο του και την επιστημονική του πορεία, έχοντας διατελέσει διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, αποφάσισε να ασχοληθεί με το αγαπημένο έδεσμα του καλοκαιριού το παγωτό, σε συνεργασία με την Kayak.

Δεν μπορούσε φυσικά να μην επιλέξει μια υπέροχη, γραφική τοποθεσία όπως είναι το Φισκάρδο, από όπου και κατάγεται άλλωστε ο πρώην σεισμολόγος. Η έμφαση που δίνει στην λεπτομέρεια και η αγάπη του οδήγησαν σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, με όσους το έχουν δοκιμάσει, να περιγράφουν τα προϊόντα του με τα καλύτερα σχόλια.

Ο ίδιος ο Ακης Τσελέντης έχει φροντίσει τα πάντα. Από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι τον τρόπο που σερβίρονται και παρουσιάζονται οι γεύσεις. Χρησιμοποιούνται αγνά και παρθένα υλικά χωρίς σκόνες και συντηρητικά. «Με γνωρίζετε από το Γεωδυναμικό, θέλω ό,τι κάνω να είναι τέλειο, γι’ αυτό και φτιάξαμε το καλύτερο μαγαζί παγωτών με αγνά υλικά και όχι σκόνες και χημικά!», τονίζει.

Οι γεύσεις και η διάκριση για το παγωτατζίδικο του Ακη Τσελέντη

Αξίζει να σημειωθεί πώς το παγωτατζίδικο του Ακη Τσελέντη κατέκτησε μία θέση στο κορυφαίο 10% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση «Travelers’ Choice» της Tripadvisor. Μία μεγάλη διάκριση αν αναλογιστεί κανείς ότι το κατάστημα βρίσκεται σε ένα χωριό της Κεφαλλονιάς.

Η «γευστική παλέτα» ποικίλει. Από τις κλασικές βανίλια και σοκολάτα μέχρι τις πιο ιδιαίτερες με φρούτα, βότανα ή τοπικά προϊόντα, καθώς και τούρτες παγωτού.

«Το κατάστημα παγωτών Kayak στο Φισκάρδο, που λειτουργεί στο ισόγειο του ξενοδοχείου “Fiscardonna Luxury Suites”, αναδείχθηκε και βραβεύτηκε από το Tripadvisor: “Travelers’ Choice”. Το συγκεκριμένο κατάστημα ανήκει στο 10% των καλύτερων σημείων παγκοσμίως! Η επιλογή γίνεται από την Tripadvisor κάθε χρόνο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το search του σημείου, τη μέτρηση επισκεψιμότητας, τα σχόλια και τις photos που ανεβάζουν οι επισκέπτες», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ίδιο να προσθέτει: «με γνωρίζετε από τη συμβολή μου στη Σεισμολογία, θέλω ό,τι δημιουργώ να είναι τέλειο. Επειδή η Κεφαλλονιά είναι από τα πιο σεισμικά ενεργά μέρη του κόσμου, θα περιμένω τον Εγκέλαδο να τον κεράσω κάποιο από τα υπέροχα παγωτά μας μήπως ηρεμήσει και πάει αλλού…».

iefimerida.gr