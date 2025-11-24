Άκης Τσελέντης: Ήταν 50 ημέρες στο νοσοκομείο – Τι ανέφερε για τον καθηγητή Βαρώτσο

Περιπέτεια υγείας έζησε ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης όπως έκανε γνωστό ο ίδιος χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες εκτός του ότι χρειάστηκε να μείνει ακίνητος.

Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, βρισκόταν επί 50 ημέρες στο νοσοκομείο «ακίνητος σε ένα κρεβάτι». Σε ερωτήσεις φίλων για την περιπέτεια της υγείας του, ο ίδιος απαντούσε «προσωπικά δεδομένα, ποτέ δε ρωτάμε».

Μέσα από την ανάρτησή του ευχαρίστησε το «έμπειρο και φιλότιμο» ιατρικό προσωπικό και σχολίασε επίσης πως «ο Άδωνις κάτι έκανε, ούτε κουνούπι δε πέταγε».

Τέλος, ανέφερε επίσης πως στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το καινό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψήρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.

Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου.

Πηγή: protothema.gr