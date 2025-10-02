Άκης - Χαριτίνη: 11 μήνες από το φρικτό τροχαίο στο Αγρίνιο - Η μητέρα ζητά δικαιοσύνη

Συγκλονιστική η μαρτυρία της μητέρας για τα δύο αδέλφια, Άκη Καραχρήστο και Χαριτίνη που χάθηκαν σε τροχαίο στο Αγρίνιο στην Μεγάλη Χώρα με έντεκα μήνες να έχουν περάσει χωρίς δικαίωση. Έντεκα μήνες έχουν συμπληρωθεί από το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, όπου δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. και στοίχισε τη ζωή σε δύο αδέλφια, τον 20χρονο Άκη Καραχρήστο και τη 18χρονη Χαριτίνη. Η οικογένεια συνεχίζει να ζει μέσα στον πόνο και την απώλεια, με τη μητέρα τους, Αλεξάνδρα Καραχρήστου, να εκφράζει ξανά την αγωνία και την οργή της μέσα από μια νέα συγκλονιστική ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «φονιά που παραμένει ελεύθερος» και ζητώντας δικαιοσύνη για τα παιδιά της.

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρει η μητέρα των αδικοχαμένων παιδιών:

«ΑΚΗΣ - ΧΑΡΙΤΙΝΗ11 ΜΉΝΕΣ ΜΑΚΡΙΆ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΆ

Μου είπατε μαμά θα πάμε μία βόλτα να πάρουμε καφέ και δεν γυρίσατε ποτέ. Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανηψια. Ποτέ δεν το περίμενα ότι αυτή η βόλτα θα ήταν η τελευταία σας βόλτα.

Το ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία .

Φύγατε πάρα πολύ νωρίς από αυτή την ζωή στην άλλη χωρίς να το καταλάβετε. Ζήσατε βίο θάνατο της ασφάλτου. Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του στην οικογένεια του. Η δική μου οικογένεια πώς ζει τι βιώνουμε αντέχουμε μακριά σας ΆΚΗ μου και ΧΑΡΙΤΙΝΗ μου είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά.

Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα.

Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίναται Άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσυνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου

ΠΑΙΔΙΆ ΜΟΥ ΜΑΣ ΛΕΊΠΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ»