Ακαταμάχητο σοκολατένιο σαβαρέν – Ο «μπαμπάς» των γλυκών που θα σας ξετρελάνει
Απολαυστικό σοκολατένιο σαβαρέν, ένα αφράτο και σιροπιαστό γλυκό που συνδυάζει πλούσια γεύση σοκολάτας με μοναδική υφή.
Υλικά
Μερίδες: 10-12
Για τη ζύμη
- 120 γρ. γάλα φρέσκο, πλήρες, χλιαρό
- 20 γρ. νωπή μαγιά ή 2 κουτ. γλυκού ξερή
- 2 κουτ. σούπας ζάχαρη
- 3 αυγά
- 260 γρ. αλεύρι σκληρό ή για τσουρέκι + λίγο ακόμη για τη φόρμα
- 30 γρ. κακάο
- 1/2 κουτ. γλυκού κοφτό αλάτι
- 70 γρ. βούτυρο αγελάδος, λιωμένο, χλιαρό + λίγο ακόμη για τη φόρμα
- 70 γρ. κουβερτούρα 50% - 55% κακάο, σε κομματάκια (ή σταγόνες κουβερτούρας, από το σούπερ μάρκετ)
Για το σιρόπι
- 450 γρ. ζάχαρη
- 450 γρ. νερό
- 2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
- 4 κουτ. σούπας ρούμι, λευκό ή μαύρο
Για την γκανάς
- 400 γρ. κρέμα γάλακτος 35% - 36% λιπαρά
- 400 γρ. κουβερτούρα 50% - 55% κακάο, ψιλοκομμένη
- 20 γρ. βούτυρο αγελάδος
Για το γαρνίρισμα
- 200 γρ. κρέμα γάλακτος 35% - 36% λιπαρά, χτυπημένη στο μίξερ σε σαντιγί
μερικά σποράκια ροδιού ή μισό ρόδι, κομμένο σε δύο κομμάτια
Διαδικασία
- Για το σοκολατένιο σαβαρέν, σε ένα μεγάλο μπολ διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο από το χλιαρό γάλα, προσθέτοντας 1 κουτ. γλυκού από τη ζάχαρη.
- Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα και το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε με τον αυγοδάρτη.
- Χτυπάμε στο μίξερ, με το σύρμα, τα αυγά με την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να γίνει ένα πολύ αφράτο και υπόλευκο μείγμα. Αλλάζουμε το εργαλείο στο μίξερ και βάζουμε το φτερό.
- Κοσκινίζουμε το υπόλοιπο αλεύρι μαζί με το κακάο και τα ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μείγμα των αυγών, ενώ παράλληλα χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα.
- Προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς και όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από τη σοκολάτα. Χτυπάμε για άλλα 5 λεπτά, έως ότου γίνει μια ενιαία ζύμη, και στο τέλος προσθέτουμε τα κομματάκια σοκολάτας.
- Βάζουμε τη ζύμη του σαβαρέν σε ένα μπολ, το οποίο σκεπάζουμε με μεμβράνη.
- Αφήνουμε τη ζύμη του σαβαρέν σε ζεστό μέρος, μακριά από ρεύματα, έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
- Αλείφουμε με βούτυρο μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου περίπου 24 εκ. ή μια φόρμα για κέικ με τρύπα στη μέση και την πασπαλίζουμε με αλεύρι.
- Μεταφέρουμε τη ζύμη του σαβαρέν μέσα στη φόρμα και την αφήνουμε πάλι σε ζεστό μέρος μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο (άλλη 1 ώρα περίπου).
- Για το σοκολατένιο σαβαρέν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C και ψήνουμε για 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε το σιρόπι.
Σιρόπι
- Για το σιρόπι του σαβαρέν, βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι, σε μέτρια φωτιά. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, μετράμε 5 λεπτά και έπειτα προσθέτουμε το χυμό λεμονιού. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε και το ρούμι.
- Οταν το σαβαρέν έχει ψηθεί, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε 2 - 3 λεπτά να σταθεί.
- Επειτα περνάμε ένα μαχαίρι ανάμεσα στο γλυκό και τη φόρμα, για να ξεκολλήσουμε το σαβαρέν, και το αναποδογυρίζουμε σε μια πιατέλα, για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ξεφορμάρουμε το σαβαρέν.
- Ωστόσο, για να το σιροπιάσουμε, ξαναβάζουμε το σαβαρέν στη φόρμα και τρυπάμε την επιφάνειά του σε διάφορα σημεία με ένα ξύλινο καλαμάκι για σουβλάκι.
- Με μια κουτάλα ρίχνουμε λίγο-λίγο το σιρόπι (πρέπει να είναι χλιαρό), όσο να απορροφηθεί όλο από το σαβαρέν.
- Αφήνουμε το σαβαρέν να κρυώσει (χρειάζεται 1 - 1 1⁄2 ώρα περίπου) και να απορροφηθεί εντελώς το σιρόπι και το βάζουμε σε μια πιατέλα.
Γκανάς
- Για τη γκανάς του σαβαρέν, βάζουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα σε ένα μπολ.
- Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι και, λίγο πριν βράσει, την αποσύρουμε και την αδειάζουμε πάνω από την κουβερτούρα.
- Περιμένουμε 1 λεπτό να μαλακώσει αυτή από τη θερμότητα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να γίνει μια λεία, σοκολατένια κρέμα.
- Τέλος, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί.
- Αφήνουμε την γκανάς να κρυώσει και να γίνει κάπως παχύρρευστη, ανακατεύοντας κάθε τόσο με τον αυγοδάρτη.
- Μόλις έχει σφίξει τόσο που να στέκεται πάνω στο γλυκό, την αδειάζουμε πάνω από το σαβαρέν, φροντίζοντας να πέσει λίγη γκανάς και στα τοιχώματα.
- Αν θέλουμε, γαρνίρουμε το κέντρο του σαβαρέν με σαντιγί (αν έχει τρύπα στο κέντρο, τη γεμίζουμε όλη με σαντιγί) και από πάνω ρίχνουμε λίγα σποράκια ροδιού ή κομμάτια από ολόκληρο ρόδι.
Πηγή: gastronomos.gr