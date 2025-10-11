Ακαταμάχητο σοκολατένιο σαβαρέν – Ο «μπαμπάς» των γλυκών που θα σας ξετρελάνει

Ακαταμάχητο σοκολατένιο σαβαρέν – Ο «μπαμπάς» των γλυκών που θα σας ξετρελάνει
Απολαυστικό σοκολατένιο σαβαρέν, ένα αφράτο και σιροπιαστό γλυκό που συνδυάζει πλούσια γεύση σοκολάτας με μοναδική υφή.

 

Υλικά

Μερίδες: 10-12

Για τη ζύμη

  • 120 γρ. γάλα φρέσκο, πλήρες, χλιαρό
  • 20 γρ. νωπή μαγιά ή 2 κουτ. γλυκού ξερή
  • 2 κουτ. σούπας ζάχαρη
  • 3 αυγά
  • 260 γρ. αλεύρι σκληρό ή για τσουρέκι + λίγο ακόμη για τη φόρμα
  • 30 γρ. κακάο
  • 1/2 κουτ. γλυκού κοφτό αλάτι
  • 70 γρ. βούτυρο αγελάδος, λιωμένο, χλιαρό + λίγο ακόμη για τη φόρμα
  • 70 γρ. κουβερτούρα 50% - 55% κακάο, σε κομματάκια (ή σταγόνες κουβερτούρας, από το σούπερ μάρκετ)

Για το σιρόπι

  • 450 γρ. ζάχαρη
  • 450 γρ. νερό
  • 2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού
  • 4 κουτ. σούπας ρούμι, λευκό ή μαύρο

Για την γκανάς

  • 400 γρ. κρέμα γάλακτος 35% - 36% λιπαρά
  • 400 γρ. κουβερτούρα 50% - 55% κακάο, ψιλοκομμένη
  • 20 γρ. βούτυρο αγελάδος

Για το γαρνίρισμα

  • 200 γρ. κρέμα γάλακτος 35% - 36% λιπαρά, χτυπημένη στο μίξερ σε σαντιγί
    μερικά σποράκια ροδιού ή μισό ρόδι, κομμένο σε δύο κομμάτια

Διαδικασία

  1. Για το σοκολατένιο σαβαρέν, σε ένα μεγάλο μπολ διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο από το χλιαρό γάλα, προσθέτοντας 1 κουτ. γλυκού από τη ζάχαρη.
  2. Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα και το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε με τον αυγοδάρτη.
  3. Χτυπάμε στο μίξερ, με το σύρμα, τα αυγά με την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να γίνει ένα πολύ αφράτο και υπόλευκο μείγμα. Αλλάζουμε το εργαλείο στο μίξερ και βάζουμε το φτερό.
  4. Κοσκινίζουμε το υπόλοιπο αλεύρι μαζί με το κακάο και τα ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μείγμα των αυγών, ενώ παράλληλα χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα.
  5. Προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς και όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από τη σοκολάτα. Χτυπάμε για άλλα 5 λεπτά, έως ότου γίνει μια ενιαία ζύμη, και στο τέλος προσθέτουμε τα κομματάκια σοκολάτας.
  6. Βάζουμε τη ζύμη του σαβαρέν σε ένα μπολ, το οποίο σκεπάζουμε με μεμβράνη.
  7. Αφήνουμε τη ζύμη του σαβαρέν σε ζεστό μέρος, μακριά από ρεύματα, έως ότου διπλασιαστεί σε όγκο θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
  8. Αλείφουμε με βούτυρο μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου περίπου 24 εκ. ή μια φόρμα για κέικ με τρύπα στη μέση και την πασπαλίζουμε με αλεύρι.
  9. Μεταφέρουμε τη ζύμη του σαβαρέν μέσα στη φόρμα και την αφήνουμε πάλι σε ζεστό μέρος μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο (άλλη 1 ώρα περίπου).
  10. Για το σοκολατένιο σαβαρέν, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C και ψήνουμε για 30 λεπτά. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε το σιρόπι.

Σιρόπι

  1. Για το σιρόπι του σαβαρέν, βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι, σε μέτρια φωτιά. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, μετράμε 5 λεπτά και έπειτα προσθέτουμε το χυμό λεμονιού. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε και το ρούμι.
  2. Οταν το σαβαρέν έχει ψηθεί, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε 2 - 3 λεπτά να σταθεί.
  3. Επειτα περνάμε ένα μαχαίρι ανάμεσα στο γλυκό και τη φόρμα, για να ξεκολλήσουμε το σαβαρέν, και το αναποδογυρίζουμε σε μια πιατέλα, για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ξεφορμάρουμε το σαβαρέν.
  4. Ωστόσο, για να το σιροπιάσουμε, ξαναβάζουμε το σαβαρέν στη φόρμα και τρυπάμε την επιφάνειά του σε διάφορα σημεία με ένα ξύλινο καλαμάκι για σουβλάκι.
  5. Με μια κουτάλα ρίχνουμε λίγο-λίγο το σιρόπι (πρέπει να είναι χλιαρό), όσο να απορροφηθεί όλο από το σαβαρέν.
  6. Αφήνουμε το σαβαρέν να κρυώσει (χρειάζεται 1 - 1 1⁄2 ώρα περίπου) και να απορροφηθεί εντελώς το σιρόπι και το βάζουμε σε μια πιατέλα.
    Γκανάς
  7. Για τη γκανάς του σαβαρέν, βάζουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα σε ένα μπολ.
  8. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα κατσαρολάκι και, λίγο πριν βράσει, την αποσύρουμε και την αδειάζουμε πάνω από την κουβερτούρα.
  9. Περιμένουμε 1 λεπτό να μαλακώσει αυτή από τη θερμότητα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να γίνει μια λεία, σοκολατένια κρέμα.
  10. Τέλος, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί.
  11. Αφήνουμε την γκανάς να κρυώσει και να γίνει κάπως παχύρρευστη, ανακατεύοντας κάθε τόσο με τον αυγοδάρτη.
  12. Μόλις έχει σφίξει τόσο που να στέκεται πάνω στο γλυκό, την αδειάζουμε πάνω από το σαβαρέν, φροντίζοντας να πέσει λίγη γκανάς και στα τοιχώματα.
  13. Αν θέλουμε, γαρνίρουμε το κέντρο του σαβαρέν με σαντιγί (αν έχει τρύπα στο κέντρο, τη γεμίζουμε όλη με σαντιγί) και από πάνω ρίχνουμε λίγα σποράκια ροδιού ή κομμάτια από ολόκληρο ρόδι.

Πηγή: gastronomos.gr

