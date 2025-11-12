Αιτωλοακαρνανία: «Υψηλός κίνδυνος» πυρκαγιάς από 858 πυλώνες του ΑΔΜΗΕ σε δασικές εκτάσεις

Στη ζώνη του «υψηλού κινδύνου» για την εμφάνιση πυρκαγιών βρίσκεται η Αιτωλοακαρνανία καθώς όπως αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση» καθώς εκατοντάδες πυλώνες βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις.

Την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς ρεύματος επιδιώκει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) μέσα από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει καταθέσει στο Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Πρόκειται για τις υφιστάμενες εναέριες, υπόγειες και υποβρύχιες γραμμές μεταφοράς που μήκους σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης που διατρέχουν την περιοχή της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιόνιων Νησιών και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Από αυτά σχεδόν 520 χιλιόμετρα δικτύου διέρχονται από το έδαφος της Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για γραμμές μεταφοράς ρεύματος που κατασκευάστηκαν ως επί το πλείστον εδώ και δεκαετίες, όταν δεν υπήρχε η περιβαλλοντική νομοθεσία που υπάρχει σήμερα.

Έτσι σήμερα ζητείται και πρόκειται να δοθεί προφανώς η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών των γραμμών.

Ωστόσο η συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναδεικνύει περιπτώσεις που οι τοπικές κοινωνίες ζητούν την υπογειοποίηση των γραμμών αυτών. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Δήμου Θέρμου, με το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτεί αρνητικά και να ζητά υπογειοποίηση της γραμμής στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας.

Το έργο, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, θεωρείται ασύμβατο με το φυσικό και αισθητικό περιβάλλον της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας, καθώς η διέλευση εναέριων γραμμών υπερυψηλής τάσης προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αλλοίωση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα της περιοχής.

Η εναέρια όδευση της γραμμής έχει αρνητικές συνέπειες για την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής, η οποία στηρίζεται στην ήπια, εναλλακτική και οικοτουριστική ανάπτυξη ως βασικό πυλώνα βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η διέλευση της γραμμής από περιοχές πλησίον οικισμών προκαλεί ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους στην υγεία των κατοίκων και επιβαρύνει την ποιότητα ζωής τους.

Με αυτό το σκεπτικό αντιπροτείνεται η υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς σε όλο το παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης Τριχωνίδας, ως τεχνικά εφικτή και περιβαλλοντικά συμβατή λύση, που διασφαλίζει την προστασία του τοπίου, της δημόσιας υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Στην κόκκινη ζώνη των πυρκαγιών φέρνει την Αιτωλοακαρνανία το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ

Ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα που προκύπτει από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε ο ΑΔΜΗΕ είναι αυτό σε σχέση με τις πυρκαγιές, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα η αιτία εκδήλωσης των πυρκαγιών προκύπτει από τα δίκτυα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια έχει καταγραφεί η σημαντική αύξηση τέτοιων πυρκαγιών, καθώς μέχρι το 2017 αυτές κυμαίνονταν στις 250 περίπου κάθε χρόνο, ενώ έκτοτε κυμαίνονται σταθερά πάνω από 340 φτάνοντας μάλιστα το 2021 τις 427!

Στη μελέτη λοιπόν με βάση τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τα συμβάντα πυρκαγιών που έχουν προκληθεί από πυλώνες του ΑΔΜΗΕ, γίνεται μια εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης πυρκαγιάς από τη λειτουργία του δικτύου των γραμμών μεταφοράς του ρεύματος.

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της περιόδου 2014-2022 στην Αιτωλοακαρνανία έχουν καταγραφεί 117 τέτοιες πυρκαγιές! Μιλάμε δηλαδή για 13 πυρκαγιές κατά μέσο όρο το χρόνο, με αποτέλεσμα από την ίδια τη μελέτης η επικινδυνότητα να χαρακτηρίζεται υψηλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου, περιοχές που εξίσου εξετάζονται στη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, η Αιτωλοακαρνανία εμφανίζει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και μάλιστα με διαφορά.

Αν συνυπολογίσει κανείς και την ευπάθεια της κάθε περιοχής σε πυρκαγιές σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα, όπως γίνεται από τη μελέτη, τότε το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς στην Αιτωλοακαρνανία 858 πυλώνες του ΑΔΜΗΕ βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων! Έτσι λοιπόν η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως 311,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα (!) στην Αιτωλοακαρνανία βρίσκονται στη ζώνη του «υψηλού κινδύνου» για την εμφάνιση πυρκαγιών, μιλάμε δηλαδή για ποσοστό 71,5% επί της συνολικής έκταση του δικτύου του ΑΔΜΗΕ στην Αιτωλοακαρνανία.

Μέσα από 46 οικισμούς το δίκτυο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό μήκος της διαδρομής του έργου εντός της Αιτωλοακαρνανίας είναι 519,5 χιλιόμετρα και συμπεριλαμβάνει 1.546 πυλώνες, εκ των οποίων οι 858 βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων. Στην Αιτωλοακαρνανία τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραμμές μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ διέρχονται μέσα από 46 οικισμοί με 34 περίπου χιλιόμετρα γραμμής και 103 Πυλώνες.

Οι οικισμοί αυτοί είναι:

1. Άγ. Κωνσταντίνος

2. Άγιος Θωμάς

3. Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς

4. Άγιος Νικόλαος

5. Αγριλιά

6. Αγρίνιο

7. Αμφιλοχία

8. Ανοιξιάτικο

9. Άνω Μούσουρα

10. Άνω Πλατανίτης

11. Γαβαλού

12. Γιαννούζι

13. Γραμματικού

14. Δαφνιάς

15. Δόγρη

16. Δουναίικα

17. Κατάφουρκο

18. Κάτω Αφροξυλιά

19. Κάτω Μαμουλάδα

20. Κάτω Τραγάνα

21. Κελανίτης

22. Κοκκινοπύλια

23. Κοκώρη

24. Κρίκελλος

25. Λάσπες ή Άγ. Στέφανος

26. Λιμναία

27. Λυγιάς

28. Μακύνεια

29. Ματσούκι

30. Μαυροβόρος

31. Μεγάλη Χώρα

32. Μενίδι

33. Νεάπολη (Ρουσαίικα)

34. Παντάνασσα

35. Παραβόλα

36. Πέρεβος

37. Πλατανιάς

38. Ποταμούλα

39. Πυργίον

40. Ρίβιο

41. Ρίζα

42. Σιταράλωνα

43. Σπολάιτα

44. Τρελάγκαθα

45. Φραγκόσκαλα

46. Χάνια Γαβρολίμνης

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»