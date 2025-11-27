Αιτωλοακαρνανία: «Βίοι Αντίθετοι» για καταλύματα και εστίαση

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 τα καταλύματα στην Αιτωλοακαρνανία κατέγραψαν ισχυρή άνοδο τζίρου 7,7%, ενώ η εστίαση παρουσίασε μικρή ανάκαμψη 3,1% παρά το γενικότερο κλίμα πίεσης λόγω ακρίβειας και αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αντίθετες πορείες εμφάνισαν τα καταλύματα και η εστίαση στο τρίτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αύξηση 3,2% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις της χώρας που παρέχουν καταλύματα, ενώ αντίθετα, στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2025 σημείωσε μείωση 1,7%.

Εν αντιθέσει με την γενική πανελλαδική εικόνα στην Αιτωλοακαρνανία οι δύο βασικοί κλάδοι του τουρισμού είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Οι περίπου 140 επιχειρήσεις καταλυμάτων που καταγράφει στην Αιτωλοακαρνανία η ΕΛΣΤΑΤ είδαν το τζίρο τους να φτάνει τα 8,6 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Μια αύξηση, δηλαδή, υπερδιπλάσια σε σχέση με την πανελλαδική εικόνα, η οποία μάλιστα έρχεται σε συνέχεια της αύξησης κατά 13,6% κατά το β’ τρίμηνο του 2025.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα καταλύματα στην Αιτωλοακαρνανία είχαν με διαφορά τη μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο τους σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, καθώς η Αχαΐα έγραψε αύξηση 3,9% και η Ηλεία μόλις 0,2%. Βεβαίως σε αυτούς τους δύο νομούς ο κλάδος των καταλυμάτων είναι μεγαλύτερος σε αριθμό επιχειρήσεων και έτσι σε απόλυτους αριθμός ο τζίρος τους υπερτερεί σημαντικά.

Στο αντίποδα η εστίαση στην Αιτωλοακαρνανία μετά τα δύο πρώτα αρνητικά τρίμηνα του 2025, στο τρίτο τρίμηνο ανέκαμψε, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος πανελλαδικά κινήθηκε πτωτικά. Οι περίπου 1.800 επιχειρήσεις εστίασης στην Αιτωλοακαρνανία είδαν το τζίρο τους να αυξάνεται κατά 3,1% σε σχέση με το γ΄τρίμηνο του 2024. Με αυτό τον τρόπο ο κλάδος στην Αιτωλοακαρνανία, το καλοκαίρι μείωσε κάπως τις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Υπενθυμίζεται στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2025 η εστίαση στην Αιτωλοακαρνανία είχε μείωση στα ταμεία της κατά 3,9% και 3,8% αντίστοιχα.

Ωστόσο αυτή η μίνι ανάκαμψη του καλοκαιριού δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για τον κλάδο στην Αιτωλοακαρνανία. Και αυτό γιατί όπως σε όλη τη χώρα έτσι και στην περιοχή η εστίαση «βουλιάζει» λόγω της ακρίβειας, καθώς η έκρηξη των τιμών στα σερβιριζόμενα είδη την προηγούμενη διετία οδηγεί σε αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Έλληνες, αλλά και ξένοι στρέφονται προς τη διατροφή κατ’ οίκον, ενώ περιορίζουν τις εξόδους στα απολύτως απαραίτητα.

Εάν συνυπολογιστεί και ο πληθωρισμός η μείωση του πραγματικού τζίρου είναι ουσιαστικά διπλάσια στον κλάδο της εστίασης και σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, πανελλαδικά ο κλάδος δέχεται έντονη «πίεση». Μάλιστα τα μηνύματα της αγοράς για την περίοδο του καλοκαιριού, ακόμη και από τα πλέον τουριστικά μέρη της χώρας είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια, με τους καταστηματάρχες της εστίασης να βλέπουν πτώση της κατανάλωσης και στο μεγαλύτερο κομμάτι των τουριστών. Αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν μάλιστα ότι λόγω της εξάπλωσης των airbnb τα σούπερ μάρκετ έχουν καταστεί «ανταγωνιστής» της εστίασης, καθώς οι τουρίστες αλλά και οι Έλληνες θα προτιμήσουν να αγοράσουν το γεύμα τους από το σούπερ μάρκετ. Έτσι ταβέρνες και εστιατόρια βιώνουν εντονότερα τη μείωση της καθημερινής δαπάνης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»