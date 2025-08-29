Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο ατύχημα πριν τη σήραγγα του Αγίου Ηλία στην Ε.Ο. Αστακού – Σταμνάς

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αστακού – Σταμνάς, λίγο πριν τη σήραγγα του Αγίου Ηλία.

Ι.Χ. επιβατικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες και κινούνταν προς την έξοδο της Ιόνιας Οδού, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Και οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Μεσολογγίου.

messolonghinews.gr