Αιτωλοακαρνανία: Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Δαμασκηνού από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου
Το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Κατερινούς Μακρυνείας
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
18:30’ Γαλατάς – Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου
Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Λιτανεία.
ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
11:00’ Μεσολόγγι – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως
Σύναξη Εφημερίων Εντεταλμένων στα Εκπαιδευτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως.
19:00’ Πλαγιά
Εγκαίνια τοπικού πολιτιστικού κέντρου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.
18:00’ Αγρίνιο – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
08:30’ Αγρίνιο – 16ο Δημοτικό Σχολείο
Αγιασμός ενάρξεως νέας σχολικής χρονιάς.
09:30’ Αγρίνιο – Μουσικό Σχολείο
Αγιασμός ενάρξεως νέας σχολικής χρονιάς.
11:00’ Μεσολόγγι – 2ο Γενικό Λύκειο και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Αγιασμός ενάρξεως νέας σχολικής χρονιάς.
12:30’ Μεσολόγγι – 1ο Γυμνάσιο
Αγιασμός ενάρξεως νέας σχολικής χρονιάς.
18:00’ Αγρίνιο – Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Αγιασμός ενάρξεως νέας σχολικής χρονιάς.
19:00’ Αγρίνιο – Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Αγιασμός ενάρξεως νέας χρονιάς.
20:00’ Αγρίνιο – Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου
Αγιασμός ενάρξεως νέας χρονιάς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
11:30’ Μεσολόγγι - Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου
Μυστήριο Βαπτίσματος.
18:30’ Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου
– Ιερό Παρεκκλήσιο Υψώσεως Τιμίου Σταυρού
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Πάλαιρος – Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
18:30’ Κεχρινιά – Ιερός Ναός Αγίου Βησσαρίωνος
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.