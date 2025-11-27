Αιτωλοακαρνανία: Την ερχόμενη εβδομάδα στο δρόμο οι αγρότες – Ειλημμένη η απόφαση

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, σε κλίμα έντονου αναβρασμού λόγω καθυστερήσεων πληρωμών και λαθών στην κατανομή βοσκοτόπων που απειλούν τις επιδοτήσεις τους, ετοιμάζονται να βγουν δυναμικά στους δρόμους τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Για έναν «θερμό χειμώνα» προειδοποιούν την κυβέρνηση οι αγρότες, που βγαίνουν κι επίσημα στους δρόμους από τις 30 Νοεμβρίου. Με αφετηρία την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια την περασμένη Κυριακή, αγρότες και κτηνοτρόφοι ανά την Ελλάδα πραγματοποιούν συνελεύσεις κι αποφασίζουν συγκεκριμένες δράσεις.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, τις τεράστιες ζημιές στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές προϊόντων που «στραγγαλίζουν» τον πρωτογενή τομέα.

Με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της χώρας να ζεσταίνουν τις μηχανές, προαναγγέλλοντας δυναμικές κινητοποιήσεις ανά την επικράτεια, το μήνυμα “περισσότερα χρήματα στους τίμιους αγρότες” είναι αυτό που κυριαρχεί στις δημόσιες τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών, με την επισήμανση ότι το «πράσινο φως» της Κομισιόν στο ελληνικό σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των επιδοτήσεων ανοίγει το δρόμο για την άμεση πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Και πάλι όμως οι παραγωγοί φοβούνται πως θα λάβουν λιγότερα χρήματα, λόγω λαθών στην κατανομή των βοσκοτόπων.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, μετά τη συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Πάτρα, στο οποίο συμμετείχαν και αγρότες από την Ηλεία και φυσικά την Αχαΐα ετοιμάζονται να βγουν πιο δυναμικά στους δρόμους. Η απόφαση για κινητοποίηση, για να βγουν στο δρόμο, στην Αιτωλοακαρνανία είναι ειλημμένη, ωστόσο μέσα από τις συσκέψεις που θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα θα συναποφασιστεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής.

Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας και ιδίως στους κτηνοτρόφους, όπως και στην υπόλοιπη χώρα είναι έκρυθμη, διότι οι αγρότες δεν έχουν εισπράξει χρήματα και οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται από την ευλογιά, ενώ όπως αναφέρουν, οι επιδοτήσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση θα είναι σταγόνα στο ωκεανό.

Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς μιλώντας στη «Συνείδηση» τόσο για το συντονισμό των Αιτωλοακαρνάνων αγροτών, όσο και για το κλίμα που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο επεσήμανε:

«Σε αναβρασμό βρισκόμαστε, κάνουμε συνεχώς συσκέψεις. Την Τρίτη 25.11.25 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Παναιτώλιο, την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στη Λεπενού, την ερχόμενη Τετάρτη στο Καινούργιο, προγραμματίζουμε επίσης σύσκεψη στο Νεοχώρι, ενώ έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αντίστοιχες συσκέψεις στη Μακρυνεία. Σκοπός μας είναι να υπάρχουν κινητοποιήσεις και στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι συσκέψεις γίνονται τόσο στο πλαίσιο του συντονισμού για τις κινητοποιήσεις στο νομό μας, όσο και στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αγροτών. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο τόπος και η ημερομηνία της κινητοποίησης, αλλά σε γενικό πλαίσιο αυτός είναι ο στόχος μας και είναι σίγουρη η κινητοποίηση.

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι αγρότες θα ξεκινήσουν να βγαίνουν στο δρόμο μεταξύ 30.11.25 και 05.12.25. Εκτιμούμε ότι κοντά στις 05.12.25 θα βγούμε και εμείς, στην Αιτωλοακαρνανία, στο δρόμο.

Το κλίμα και στην Αιτωλοακαρνανία είναι έκρυθμο. Όλοι οι αγρότες είναι στα «κάγκελα», διότι είναι σε απόγνωση. Οι κτηνοτρόφοι «βλέπουν» συνεχώς κρούσματα ευλογιάς, οι επιδοτήσεις είναι απλήρωτες ακόμη, ενώ οι επιδοτήσεις που λέει τώρα η κυβέρνηση ότι θα δώσει είναι σταγόνα στο ωκεανό, καθώς οι περικοπές θα είναι τεράστιες και ειδικά γι’ αυτούς που δηλώνουν βοσκότοπους. Θα πάνε από την κυβέρνηση με άλλο σχέδιο, όπως λένε, το οποίο ούτε αυτοί το γνωρίζουν. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι στα “κάγκελα”».

ΕΘΕΑΣ: Κίνδυνος απώλειας επιδοτήσεων λόγω λαθών στην κατανομή βοσκοτόπων

Τον κίνδυνο που ελλοχεύει οι κτηνοτρόφοι της χώρας να δουν σημαντικές απώλειες στο εισόδημα τους κατά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 λόγω λαθών στην κατανομή βοσκότοπων υπογραμμίζει η ΕΘΕΑΣ, η οποία λίγες ημέρες πριν την πληρωμή των ενισχύσεων, ζητά συνάντηση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε σχετική επιστολή η ΕΘΕΑΣ, αφού μεταφέρει την έντονη ανησυχία των κτηνοτρόφων, επισημαίνει ότι «οι κατανομές που εμφανίστηκαν στο σύστημα ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ , εάν ληφθούν υπόψη ως έχουν, θα φέρουν σημαντικές απώλειες εισοδήματος σε κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα, λίγες μόλις ημέρες πριν την αναμενόμενη καταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε από συνεταιρισμούς και παραγωγούς-μέλη μας καταδεικνύουν ότι η διαδικασία κατανομής βοσκότοπων παρουσιάζει ανεξήγητες ανομοιομορφίες. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια και έλλειψη πληροφόρησης για τους όρους και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Αν και η ΕΘΕΑΣ έχει ταχθεί υπέρ της κατανομής κατά προτεραιότητα σε αυτούς που είναι παραγωγικοί κτηνοτρόφοι και μάλιστα με χωρική εγγύτητα κατανομής κατά το δυνατόν, «διαπιστώνεται από τις περιπτώσεις που τίθενται υπόψη μας, ότι πολλές περιπτώσεις αυτών, λαμβάνουν εξαιρετικά περιορισμένες εκτάσεις που δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό ζωικό κεφάλαιο, την παραγωγή γάλακτος και κρέατος, καθώς και τις δαπάνες τους για ζωοτροφές», σημειώνεται.

Μείωση των κατανομών

Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις – συνεχίζει η ΕΘΕΑΣ – όπου οι κατανομές έχουν μειωθεί από 30% έως και 80% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, χωρίς να υπάρχει επίσημη και πλήρης ενημέρωση για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν. «Η Υπουργική Απόφαση που θα καθόριζε τον τρόπο υπολογισμού, δεν έχει δημοσιευθεί και ούτε μας έχει κοινοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η αναντίστοιχη ή λανθασμένη κατανομή των βοσκοτόπων, πέραν της βασικής επηρεάζει άμεσα και τις υπόλοιπες ενισχύσεις».

Συγκεκριμένα:

Την βασική ενίσχυση, η οποία αδυνατεί να καλύψει τις απώλειες των κτηνοτρόφων με βάση τα κατανεμημένα ιστορικά δικαιώματα παρά την πιθανή αύξηση του ποσού ανά στρέμμα.

Την εξισωτική αποζημίωση, όπου η σταθερή τιμή ανά στρέμμα οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές για όσους είδαν τις εκτάσεις τους να περιορίζονται.

Τα οικολογικά σχήματα και Βιολογικά, που απαιτούν αντιστοίχιση ζώων–βοσκότοπου, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να κινδυνεύουν να χάσουν μέρος των ενισχύσεων.

Επιπλέον, οι απώλειες έκτασης έχουν φέρει πολλούς κτηνοτρόφους κάτω από το όριο των 170 στρεμμάτων, καθιστώντας τους εν δυνάμει δικαιούχους της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Ωστόσο, επειδή η μεταβολή δεν ήταν γνωστή κατά την υποβολή των δηλώσεων, δεν είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν την ενίσχυση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά ποσά.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται μεταφορά βοσκοτόπων σε περιοχές άλλης κατηγορίας (π.χ. από μειονεκτική ή ορεινή σε πεδινή), γεγονός που οδηγεί στην απώλεια εξισωτικής.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»