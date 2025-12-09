Αιτωλοακαρνανία: Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για τα λουκέτα στην επαρχία – Ελάχιστα ίσως διασωθούν

Στην Αιτωλοακαρνανία τα ΕΛΤΑ παρά την τρίμηνη παράταση δείχνουν να προχωρούν κανονικά την αναδιάρθρωση, αποδίδοντας τα λουκέτα στη χαμηλή αποδοτικότητα και τη μειωμένη ζήτηση, ενώ μόνο ελάχιστα από τα περίπου 140 υπό κλείσιμο καταστήματα αναμένεται τελικά να διασωθούν, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Ένα περίπου μήνα μετά την τρίμηνη αναστολή που δόθηκε για το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επαρχία και από την πλευρά των ΕΛΤΑ δεν προκύπτει καμία κίνηση που να δείχνει διάθεση για να «διασωθούν» κάποια έστω από τα υποκαταστήματα που τελούν υπό λουκέτο.

Μετά την ομοβροντία των αντιδράσεων και με κυβερνητική παρέμβαση δόθηκε η τρίμηνη «παράταση ζωής» στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ με την πλευρά της

κυβέρνησης να διαρρέει ότι εξετάζονται διάφορες λύσεις, αλλά ταυτόχρονα να διαμηνύει πως «η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία». Υπενθυμίζεται ότι στην Αιτωλοακαρνανία τα υποκαταστήματα που τελούν υπό λουκέτο είναι αυτά σε Βόνιτσα, Θέρμο, Αιτωλικό, Καινούργιο, Γαβαλού, Φυτείες, Άγιο Βλάσιο,

Μύτικα και Νεοχώρι.

Μετά τη θύελλα των αντιδράσεων και πλειάδα ερωτήσεων στη βουλή από βουλευτές της επαρχίας τα ΕΛΤΑ έδωσαν τις πρώτες επίσημες απαντήσεις αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει… Τα ΕΛΤΑ, απαντώντας και σε ερώτηση που αφορούσε το υποκατάστημα του Θέρμου, επισήμως μιλούν για διαβούλευση με θεσμικούς και τοπικούς φορείς, ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και συνεργασίες με επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του δικτύου και να διασφαλιστεί η πλήρης εξυπηρέτηση των πολιτών. Ωστόσο επί του παρόντος δεν φαίνεται να απαντούν σε προτάσεις Δήμων για τη στέγαση υποκαταστημάτων σε δημοτικά κτίρια (π.χ. Δήμος Ξηρομέρου) προκειμένου να μειωθούν οι ζημίες αυτών των υποκαταστημάτων ή σε άλλα δημόσια κτίρια (π.χ. πρώην Ειρηνοδικείο Θέρμου).

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ αποδίδει το κλείσιμο στην χαμηλή αποδοτικότητα, στη ζημιογόνο λειτουργία και σε επικαλύψεις από γειτονικά καταστήματα. Όπως σημειώνουν τα ΕΛΤΑ, η ταχυδρομική αγορά έχει υποστεί «ριζικές μεταβολές» λόγω της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και η ζήτηση για υπηρεσίες μέσω φυσικών καταστημάτων προς ιδιώτες έχει μειωθεί σημαντικά. Στον τομέα της επιστολικής αλληλογραφίας, λιγότερο από 10% των συνολικών εσόδων προέρχεται πλέον από καταστήματα, ενώ το λειτουργικό κόστος των φυσικών σημείων φτάνει το 45% του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα, ανεξαρτήτως λειτουργίας φυσικού καταστήματος, μέσω ταχυδρόμων, συνεργατών και πρακτόρων courier. Η αναδιοργάνωση περιλαμβάνει:

επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό

εκσυγχρονισμό Κέντρων Διαλογής και Διανομής

στόλο 250 υβριδικών οχημάτων και 250 ηλεκτρικών δίκυκλων

Τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες δεν θα υποβαθμιστούν, καθώς:

πάνω από 92% των συντάξεων

και 95% των ταχυδρομικών υπηρεσιών παραδίδονται ήδη στην πόρτα του πελάτη, χωρίς ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα.

Ελάχιστα ίσως διασωθούν

Από τα περίπου 140 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που τελούν υπό λουκέτο εκτιμάται ότι τα περισσότερα εξ’ αυτών θα κλείσουν οριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θέλει ο αριθμός των λουκέτων να είναι μικρότερος από την αρχική λίστα, προκειμένου να δείξει έτσι και κοινωνικά αντανακλαστικά, αλλά και η αναδιάρθρωση να συνεχιστεί.

Τα καταστήματα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν χωριστεί σε τρεις σημαντικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει καταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και καλύπτονται, είτε με άλλα σημεία παρουσίας των ΕΛΤΑ, είτε με προσωπικό (ταχυδρόμους) της εταιρείας. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει καταστήματα που βρίσκονται επίσης σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, οι οποίες ωστόσο καλύπτονται στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τρίτους συνεργαζόμενους με τα ΕΛΤΑ, π.χ. mini- markets, ιδιώτες μεταφορείς κ.ο.κ. Αυτά τα καταστήματα εκτιμάται ότι είναι περίπου 70 και θα κλείσουν χωρίς επιπλέον σκέψεις…

Η τρίτη, η πιο πολυπληθής και η πιο προβληματική κατηγορία καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι τα καταστήματα εκείνα που δεν εμπίπτουν σε μία από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. Ο αριθμός τους ξεπερνά τα 60 καταστήματα και είναι αυτά που εξετάζονται ένα προς ένα, προκειμένου να μη σταματήσει η παροχή υπηρεσιών στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό εξετάζεται να γίνει μέσω συνεργασιών με τρίτο συνεργάτη ή κατάστημα που θα παρέχει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Έτσι και από αυτή την κατηγορία, αν εξασφαλιστούν αυτές οι συνεργασίες εκτιμάται ότι κάποια θα διασωθούν και η πλειονότητά τους θα οδηγηθεί στο λουκέτο.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»