Αιτωλοακαρνανία: Τετραπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις - Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό

Στοιχεία σοκ για το δημογραφικό στην Αιτωλοακαρνανία φέρνει στο φως η εφημερίδα «Συνείδηση».

Από την τελευταία απογραφή του 2021 μέχρι και σήμερα, το δημογραφικό συζητείται όλο και πιο έντονα καθώς η χώρα φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά στις… «ράγες» της δημογραφικής κατάρρευσης, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση από την πλευρά της Πολιτείας και παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις του προβλήματος έχουν σκιαγραφηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ωστόσο όλα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι το πρόβλημα λαμβάνει μια εντεινόμενη διάσταση, πλήττοντας πρώτα και κύρια την ελληνική ύπαιθρο σχεδόν στο σύνολό της και όχι μόνο ορισμένες απομακρυσμένες ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.

Στην τελευταία του έρευνα το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διατυπώνει την εκτίμηση ότι τις επόμενες τρεις δεκαετίες θα συνεχιστεί η μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας και η δημογραφική του γήρανση, ενώ το πρόσημο του ισοζυγίου γεννήσεων/θανάτων θα παραμείνει αρνητικό.

Στην έρευνα υπογραμμίζεται η κατάρρευση των γεννήσεων, που το 2023 έφτασαν τις 72,3 χιλιάδες, δηλαδή ήταν περίπου οι μισές από αυτές που καταγράφηκαν ετησίως κατά μέσο όρο την εικοσαετία 1951-1970.

Στην ανάλυση αναφέρεται ότι σήμερα η Ελλάδα καταγράφει από τους χαμηλότερους ετήσιους δείκτες γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαγενεακή γονιμότητα να κινείται στα 1,3-1,4 παιδιά/γυναίκα (στις γενεές που γεννήθηκαν γύρω από το 1980), δηλαδή, υπολείπεται σημαντικά του ορίου αναπαραγωγής (2,07 παιδιά/γυναίκα).

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι μια σχετικά γερασμένη χώρα αφού σχεδόν το 23% των κατοίκων της είναι άνω των 65 ετών, ενώ το 2023 οι πάνω των 65 ήταν σχεδόν 1 εκατ. περισσότεροι από τους νέους 0-14 ετών. Την ίδια στιγμή παρατηρείται και προοδευτική αύξηση των ποσοστών ατεκνίας, τα οποία για τις γενεές γύρω από το 1980 αφορούν πλέον περίπου 1 στα 5 άτομα.

Το δημογραφικό πλήττει φυσικά και την Αιτωλοακαρνανία καθώς στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού η περιοχή εμφάνισε μείωση του πληθυσμού μέσα σε μια δεκαετία κατά 8,8%. Όμως κοιτώντας το ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων η εικόνα της μείωσης του πληθυσμού εντείνεται, καθώς σχεδόν κάθε χρόνο οι γεννήσεις είναι όλο και λιγότερες…

Σήμερα η «Συνείδηση» φέρνει στο φως τα αποκαρδιωτικά στοιχεία από τα ληξιαρχεία της Αιτωλοακαρνανίας που δείχνουν ότι στο πρώτο επτάμηνο του 2025 οι θάνατοι είναι τέσσερις φορές περισσότεροι από τις γεννήσεις! Μέχρι και τον Ιούλιο του 2025 καταγράφονται 1.660 ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και μόλις 405 γεννήσεις. Το εξόχως θλιβερό είναι ότι σχεδόν το σύνολο των γεννήσεων (δείτε στον πίνακα) καταγράφονται στη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου, στην πόλη του Αγρινίου δηλαδή (403), ενώ σε όλη την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία και στη λοιπή περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου οι γεννήσεις είναι μηδενικές… Εντυπωσιάζει και τρομάζει ταυτόχρονα πως τουλάχιστον στο επτάμηνο του 2025 δεν καταγράφεται ούτε μια γέννηση στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο, τις άλλες δύο μεγαλύτερες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας!

Το 2023, για παράδειγμα, στην Αιτωλοακαρνανία οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι από τις γεννήσεις 2.635 έναντι 1.254. Ένα τέτοιο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων κατά 1.381 άτομα στη φυσική κίνηση του πληθυσμού ισοδυναμεί με την απώλεια μέσα σε ένα χρόνο μιας μεγάλης κοινότητας, όπως π.χ η Ματαράγκα (στην τελευταία απογραφή είχε πληθυσμό 1.394 κατοίκους).

Στο επτάμηνο του 2025 όμως φαίνεται από την περαιτέρω υποχώρηση των γεννήσεων πως οι θάνατοι έχουν γίνει τετραπλάσιοι (!) από τις γεννήσεις. Κι ας προκύπτει θετικό ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων κατά σχεδόν 60 άτομα στην πόλη του Αγρινίου, αυτό δεν «σώζει» ούτε το Δήμο Αγρινίου που συνολικά παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο κατά 292 άτομα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην τετραετία 2021 – 2024 η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει τη συρρίκνωση του πληθυσμού της Αιτωλοακαρνανίας σε περισσότερα από 10.000 άτομα. Συγκεκριμένα από 197.233 άτομα το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ υπολόγισε τον πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας σε 191.876 το 2022, 189.287 το 2023 και πλέον το 2024 σε 186.707 άτομα. Και για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτή η μείωση (κατά 10.526 άτομα) ισοδυναμεί με το «εξαφανίστηκε» από το χάρτη ο Δήμος Ξηρομέρου, που στην απογραφή του 2021 βρέθηκε με πληθυσμό 10.206 κατοίκων.

Δυστυχώς με την εικόνα που διαμορφώνεται στο δημογραφικό το μόνο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι πρέπει χθες (!) να υπάρξουν σοβαρά μέτρα που θα βάλουν «πάτο στο βαρέλι» της δημογραφικής «αιμορραγίας».