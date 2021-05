Αιτωλοακαρνανία: Self – test σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Τι αναφέρουν οι Πρόεδροι των φαρμακευτικών Συλλόγων του νομού

Υποχρεωτικό για όλους Self – test σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ξεκίνησε από χθες η διανομή δύο δωρεάν self test από τα φαρμακεία για όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και για όσους διαθέτουν ατομική επιχείρηση

Τι αναφέρουν οι Πρόεδροι των φαρμακευτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας Αχιλλέας Κοντοπάνος και Θανάσης Παπαθανάσης

Από χθες προσκομίζοντας το ΑΜΚΑ τους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και όσοι διαθέτουν ατομική επιχείρηση είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν δύο self test. Το ένα από τα δύο τεστ, που θα παραλάβουν από το φαρμακείο, θα αφορά την τρέχουσα εβδομάδα, μέχρι και την 30 Μαΐου και το δεύτερο θα αφορά την εβδομάδα από 31/5 μέχρι και 6/6.

Χθες Δευτέρα όλοι οι δικαιούχοι είχαν το δικαίωμα να προσέλθουν στην εργασία τους χωρίς self – test και να δηλώσουν το αποτέλεσμα του test σε μεταγενέστερο χρόνο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα self – testing.gov.gr και επιλέξουν «δήλωση αποτελέσματος self – test για εργαζόμενο», επίσης, οι έχοντες ατομική επιχείρηση πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στην ίδια πλατφόρμα επιλέγοντας όμως την εφαρμογή «δήλωση αποτελέσματος self – test για COVID-19».

Να υπενθυμίσουμε πως αυτή την εβδομάδα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να παραλάβουν self test από τα φαρμακεία, καθώς είχαν προμηθευτεί από την περασμένη εβδομάδα τα δύο τεστ! Το ένα τεστ θα έπρεπε να το έχουν δηλώσει, είτε 24 ώρες πριν πάνε στο σχολείο τους, από την Κυριακής δηλαδή, είτε το πρωί της Δευτέρας πριν φυσικά χτυπήσει το κουδούνι!

Σωστό βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά κουραστικό για τους φαρμακοποιούς

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος ανέφερε:

«αυτή την εβδομάδα με την επίδειξη του ΑΜΚΑ δικαιούνται δωρεάν self test όλοι οι υπάλληλοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μέχρι και το Σάββατο οι δικαιούχοι είναι όσοι ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες. Μαθητές και καθηγητές δεν μπορούν να παραλάβουν αυτή την εβδομάδα self test, αλλά θα μπορούν την άλλη εβδομάδα, όπως μπορούσαν και την προηγούμενη. Το ενδιαφέρον του κόσμου για διενέργεια τεστ είναι πολύ μεγάλο, η προσέλευση είναι πολύ μεγάλη και φαίνεται πως ο στόχος της κυβέρνησης στον τομέα αυτό είχε επιτυχία, διότι προκύπτουν πολλά θετικά τεστ, τα οποία προχωράνε σε περεταίρω διερεύνηση. Ήταν ένα σωστό βήμα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά κουραστικό για τους φαρμακοποιούς. Σε ημερήσια βάση, ανάλογα την ημέρα και την προσέλευση του κόσμου, θεωρώ πως τα φαρμακεία διανέμουν στους πολίτες 100 με 120 τεστ την ημέρα. Υπενθυμίζουμε πως η προμήθεια των τεστ δεν πρέπει να γίνεται σε ώρες εφημεριών των φαρμακείων, καθώς τότε τα φαρμακεία είναι δύο και πέφτει όλο το βάρος πάνω τους, ενώ επιπλέον πρέπει να εξυπηρετήσουν και τους πολίτες που αναμένουν για τα φάρμακά τους».

Ο Πρόεδρος του φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης τόνισε:

«ξεκίνησαν και δίνονται δωρεάν self test από τα φαρμακεία σε αυτούς που πρέπει να τα παραλαμβάνουν, για τους δικαιούχους δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτοί το πολύ ως και το Σάββατο στις 17.00 που κλείνει το σύστημα για όλα τα φαρμακεία και μένουν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, όπως επίσης και όσα διανυκτερεύουν, πρέπει ήδη να τα έχουν παραλάβει, να τα έχουν κάνει και να έχουν δηλώσει τα αποτελέσματα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα οι δικαιούχοι δωρεάν self test ήταν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί δύο τεστ, ένα για να πάνε χθες στα σχολεία τους και ένα που θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Κυριακή ή την Δευτέρα, πριν το κουδούνι του σχολείου. Η διαφορά είναι πως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ τους εντός της εβδομάδας όποτε το επιθυμούν. Αυτή την εβδομάδα πανελλαδικά θα υπάρχουν διαθέσιμα 2.5 εκατ. self test για τους δικαιούχους με ΑΜΚΑ, άρα με 10.000 φαρμακεία θα μπορεί κανείς να πει ότι είναι σίγουρα 60 με 70 self test διανέμονται την ημέρα από κάθε φαρμακείο, ενώ υπάρχουν και τα test που πωλούνται, συνεπώς η πίεση στα φαρμακεία είναι πολύ σημαντική».

Self test: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

«Τσουχτερά» είναι την ίδια ώρα τα πρόστιμα για τους παραβάτες τα οποία μπορεί να φτάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αναλυτικότερα, όπως έχει διευκρινιστεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ισχύουν τα εξής:

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις του δηλαδή για τα self-tests, (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test και παρόλα αυτά είναι εκεί στη δουλειά του, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος εάν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σημειώνεται ότι εάν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ.

