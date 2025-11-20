Αιτωλοακαρνανία: Σε τροχιά υλοποίησης νέο πεντάστερο ξενοδοχείο 20 εκατ. ευρώ στον Μύτικα

Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση πεντάστερου ξενοδοχείου στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, με προϋπολογισμό περίπου 20 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν σε μια περιοχή που εμφανίζει μικρό αριθμό ξενοδοχείων πέντε ή τεσσάρων αστέρων.

Η μονάδα, δυναμικότητας 155 κλινών, βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας καταγράφονται συνολικά 78 ξενοδοχειακές μονάδες, με 2.088 δωμάτια και 4.124 κλίνες. Ωστόσο, η περιοχή «φιλοξενεί» μόλις ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 17 δωματίων και 40 κλινών. Επίσης, λειτουργούν εννέα τετράστερα συνολικής δυναμικότητας 413 δωματίων και 919 κλινών. Τα ξενοδοχεία μικρότερων κατηγοριών είναι συνολικά 68, με 3.165 κλίνες, εκ των οποίων 37 είναι τρίστερα, 24 δύο αστέρων και επτά ενός αστεριού.

Ομολογιακά ύψους 3 εκατ. ευρώ

Η νέα επένδυση, που έρχεται να καλύψει σημαντικό κενό υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδομών στην περιοχή, υλοποιείται από την εταιρεία «ΑΥΔΗΣ Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Α.Ε.» («ΑΙΘΩΝ Α.Ε.»), με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Αυδή. Η εν λόγω εταιρεία είναι συγγενής με τη «ΜΥΤΙΚΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», καθώς διαθέτουν την ίδια διοίκηση και τους ίδιους μετόχους, και η οποία εγγυάται για την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ της ΑΥΔΗΣ Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς.

Ο σχεδιασμός του έργο

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου πέντε αστέρων σε γήπεδο 28.825 τ.μ. Η συνολική έκταση προκύπτει από τη βασική ιδιοκτησία των 22.682 τ.μ. και την αγορά επιπλέον 6.944 τ.μ., εντός των οποίων περιλαμβάνονται 801,95 τ.μ. αιγιαλού–παραλίας, όπου ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 2971/2001. Η μονάδα χωροθετείται στη θέση «Αγ. Σοφία» Μύτικα, σε παραθαλάσσια, εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου. Θα λειτουργεί εποχικά (Μάιος–Σεπτέμβριος), ενώ μέρος των εγκαταστάσεων θα μπορεί να λειτουργεί και τον χειμώνα.

Αναβάθμιση κατηγορίας σε πεντάστερο

Το έργο είχε ήδη λάβει περιβαλλοντική έγκριση τα προηγούμενα έτη, με την ισχύ της να έχει παραταθεί. Με τη νέα απόφαση της Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που προβλέπει την ανανέωση και τροποποίηση της προηγούμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του πεντάστερου ξενοδοχείου, εξασφαλίζεται η συνέχιση και ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι βασικές τροποποιήσεις του έργου είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας του ξενοδοχείου από 4 σε 5 αστέρια, η αύξηση της δυναμικότητας από 154 σε 155 κλίνες, η δημιουργία χώρου SPA στη θέση του αρχικά προβλεπόμενου συνεδριακού κέντρου, η εκτεταμένη τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (μέθοδος, θέση, δυναμικότητα, εγκαταστάσεις), η Τροποποίηση του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων και προσθήκη δυνατότητας άρδευσης χώρων πρασίνου και η μη εγκατάσταση του αρχικώς προβλεπόμενου συστήματος γεωθερμίας για τον κλιματισμό.

